Букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

«Гірників» влаштує лише перемога в матчі

Аналітики більше вірять в успіх німецького «Лейпцига»

Донецький «Шахтар» вважається аутсайдером вирішального матчу групового турніру Ліги чемпіонів, в якому команда Ігора Йовічевіча в очному протистоянні з німецьким «Лейпцигом» розіграють путівку до плей-оф. Українці вже гарантували собі вихід до євровесни, а перемога над суперником із Німеччини дозволить їм продовжити виступи у найпрестижнішому клубному турнірі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбудеться у середу, 2 листопада, на стадіоні «Пепсі-Арена» у столиці Польщі Варшаві. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Аналітики більше вірять в успіх «Лейпцига». Ставки на перемогу німецького колективу оцінюються коефіцієнтом 1,65. Показники на нічию досягають рівня 3,90. А на тріумф «Шахтаря» можна поставити із котируванням 5,00.

При цьому експерти пропонують індекс 4,50 на вихід «Шахтаря» до 1/8 фіналу. Аналогічна подія щодо «Лейпцига» оцінюється показником 1,17.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів донецька команда сенсаційно розбила команду з Німеччини на виїзді – 4:1. Після тієї гри «Лейпциг» відправив головного тренера у відставку.

Раніше «Шахтар» оприлюднив заявку на заключний матч Ліги чемпіонів.