Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
«Гірників» влаштує лише перемога в матчі
фото: AP

Аналітики більше вірять в успіх німецького «Лейпцига»

Донецький «Шахтар» вважається аутсайдером вирішального матчу групового турніру Ліги чемпіонів, в якому команда Ігора Йовічевіча в очному протистоянні з німецьким «Лейпцигом» розіграють путівку до плей-оф. Українці вже гарантували собі вихід до євровесни, а перемога над суперником із Німеччини дозволить їм продовжити виступи у найпрестижнішому клубному турнірі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбудеться у середу, 2 листопада, на стадіоні «Пепсі-Арена» у столиці Польщі Варшаві. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Аналітики більше вірять в успіх «Лейпцига». Ставки на перемогу німецького колективу оцінюються коефіцієнтом 1,65. Показники на нічию досягають рівня 3,90. А на тріумф «Шахтаря» можна поставити із котируванням 5,00.

При цьому експерти пропонують індекс 4,50 на вихід «Шахтаря» до 1/8 фіналу. Аналогічна подія щодо «Лейпцига» оцінюється показником 1,17.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів донецька команда сенсаційно розбила команду з Німеччини на виїзді – 4:1. Після тієї гри «Лейпциг» відправив головного тренера у відставку.

Раніше «Шахтар» оприлюднив заявку на заключний матч Ліги чемпіонів.

Читайте також: Мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика: названо причину
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мудрик дав «зелене світло» на перехід
Талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії – ЗМІ
26 жовтня, 12:32
«Олександрія» відібрала очки в «Шахтаря»
Десятий тур чемпіонату: таблиця української Прем'єр-ліги після матчів «Динамо» і «Шахтаря»
Вчора, 10:15
«Шахтар» оголосив бойовий склад на «Лейпциг»
Оприлюднено заявку «Шахтаря» на заключний матч Ліги чемпіонів
Вчора, 17:35

Новини

Букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
Букмекери оцінили шанси «Шахтаря» на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
Оприлюднено прізвище найкращого гравця 10-го туру української Прем'єр-ліги
Оприлюднено прізвище найкращого гравця 10-го туру української Прем'єр-ліги
Збірна Уельсу змінить назву після мундіалю в Катарі
Збірна Уельсу змінить назву після мундіалю в Катарі
Український стронгмен Новіков тріумфував на престижному турнірі в США (відео)
Український стронгмен Новіков тріумфував на престижному турнірі в США (відео)
Оприлюднено заявку «Шахтаря» на заключний матч Ліги чемпіонів
Оприлюднено заявку «Шахтаря» на заключний матч Ліги чемпіонів
Навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал
Навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
88K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
66K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
40K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
38K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
26K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту