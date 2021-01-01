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    Букмекери вважають, що вперше в історії найкращим гравцем НБА стане європеєць

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    Лука Дончіч уже побив чимало&nbsp;&laquo;вічних&raquo; рекордів НБА - Букмекери вважають, що вперше в історії найкращим гравцем НБА стане європеєць
    Лука Дончіч уже побив чимало «вічних» рекордів НБА
    Світлина - Sports Statistics

    Лука Дончіч проводить лише третій сезон в НБА

    Днями стартував регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації сезону-2020/2021. Через коронавірус він почався незвично пізно і був скорочений – замість 82 ігор команди проведуть по 72, а ще вболівальники втратили Матч зірок НБА. Букмекери приймають ставки на володаря звання MVP регулярного сезону.

    Експерти вважають фаворитом словенського оборонця «Далласа» Луку Дончіча, коефіцієнт на його перемогу 4,50. Словенець постійно прогресує, не цурається важкої праці. Майбутній рік у Лізі буде лише його третім сезоном в НБА, а він уже досяг дуже багато чого.

    З коефіцієнтом 5,50 можна зробити ставку на форварда «Мілвокі» Янніса Адетокунбо, а на будь-кого з дуету зірок «Лейкерс» - Ентоні Девіса або Леброна Джеймса – можна поставити за 9,00.

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    Теги: баскетбол НБА букмекери Лука Дончіч Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Янніс Адетокунбо «Мілвокі Бакс» «Даллас Маверікс» Ентоні Девіс
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