«Буковина» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Кубка України

Першу путівку до фіналу розіграють лідер Першої ліги та історичний гранд

Сьогодні, 21 квітня, чернівецька «Буковина» прийме київське «Динамо» в рамках 1/2 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Буковина» – «Динамо»

Лідером симпатій на 11:50 21 квітня став столичний гранд, переконані фахівці GGBET. На перемогу «біло-синіх» виставлено коефіцієнт 1,58. Тим часом потенційна звитяга чернівчан оцінена кефом 6,18. Нічию в основний час запропоновано з балом 4,27. Схожа ситуація і з проходом у фінал. На путівку для «Буковини» закладено коефіцієнт 3,81. Зате на місце у вирішальному поєдинку для «Динамо» виставлено бал 1,28. На тотал більше 4,0 запропоновано кеф 5,73.

Передматчевий стан команд

На початку березня суперники здолали чвертьфінальну стадію Кубка України. Чернівчани сенсаційно вибили претендента на титул чемпіона України – черкаський ЛНЗ. Основний час завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті влучнішими виявилися підопічні Сергія Шищенка (5:4). Паралельно «Буковина» достроково завоювала путівку до Прем'єр-ліги, оформивши шість перемог поспіль у Першій лізі після зимової паузи. Остання – над харківським «Металістом» (2:1) із дублем півзахисника Дахновського.

Натомість столичний гранд на попередньому етапі здолав петровський «Інгулець» (2:0). Забитими м'ячами відзначилися нападник Герреро та хавбек Піхальонок. А от у рамках УПЛ після п'яти перемог у другій частині сезону кияни двічі програли з мінімальним рахунком – львівським «Карпатам» і харківському «Металісту 1925». Реабілітувалася команда Ігоря Костюка минулої п'ятниці, коли здолала «Зорю» з Луганська (3:1). Голи до свого активу записали форвард Пономаренко, півзахисник Бражко та вінгер Редушко.

Реклама. 21+ Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Орієнтовні склади команд

«Буковина»: Пеньков – Стасюк, Бусько, Безуглий, Морговський – Вітенчук – Підлепенець, Груша, Кожушко, Дахновський – Войтіховський

«Динамо»: Нещерет – Тимчик, Захарченко, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Кабаєв – Герреро

Історія очних зустрічей

Досі команди зіграли сім поєдинків. Зокрема, турнірні шляхи суперників перетиналися у трьох перших сезонах Вищої ліги. «Буковині» вдалося лише одного разу відібрати очки в киян. Натомість в п'яти інших матчах «Динамо» відсвяткувало перемоги. Як і в торішньому півфіналі Кубка України (4:1). Голами в складі столичного гранда відзначилися вінгер Волошин (дубль) і хавбеки Бражко та Шапаренко. М'яч престижу за «жовто-чорних» оформив нападник Бойчук.

Де дивитися матч «Буковина» – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.