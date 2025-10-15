Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 15 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 106 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 жовтня станом на 22:00 відбулося 154 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 138 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, три безпілотні літальні апарати та чотири одиниці спеціальної техніки; також уразили вісім одиниць автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав шість авіаударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 160 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 14 разів атакував поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Тричі агресор намагався просунутися на наші позиції в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні українські захисники відбили шість російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення з противником, який атакував позиції наших захисників в напрямку Предтечиного.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили 22 ворожі атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 26 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1330-й день повномасштабної війни в Україні.

