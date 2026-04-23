США зірвали перевезення іранської нафти в міжнародних водах (відео)

Американські військові взяли під контроль судно без прапора та заявили про подальші операції проти схем обходу санкцій

США провели морську операцію в Індійському океані та взяли під контроль судно, яке, за їхніми даними, перевозило іранську нафту в обхід санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство війни США.

За інформацією відомства, операція відбулася в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Американські військові здійснили висадку на борт судна без громадянства, провели огляд і встановили контроль над ним.

Йдеться про танкер M/T Majestic X, який, за даними американської сторони, транспортував нафту з Ірану з порушенням санкційного режиму.

У Пентагоні підкреслили, що подібні операції будуть продовжені. Там зазначили, що США мають намір і надалі посилювати контроль за судноплавством у міжнародних водах для протидії незаконним схемам постачання. «Міжнародні води не повинні використовуватися як укриття для обходу санкцій», – наголосили у відомстві.

Американська сторона заявляє, що продовжить обмежувати діяльність суден, які можуть бути причетні до транспортування ресурсів на користь Ірану, а також блокувати їхнє переміщення в морських коридорах.

Раніше США провели операцію із захоплення іранського танкера в Індійському океані, що свідчить про розширення протидії тіньовому флоту поза межами Близького Сходу.

Американські військові захопили танкер «Тіфані» у відкритих водах Індійського океану. Судно підозрюють у контрабанді іранської нафти в обхід міжнародних санкцій.

Як зазначається, санкції проти танкера запровадили ще минулого літа. За даними американських посадовців, «Тіфані» використовували у схемі перевалки нафти «корабель-корабель», яка є ключовим інструментом роботи тіньового флоту.