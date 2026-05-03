Міністр фінансів США назвав головну помилку Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Іран зробив серйозний прорахунок, почавши завдавати ударів по своїх сусідах у Перській затоці.

Дії Тегерана щодо сусідів у Перській затоці стали стратегічною помилкою, яка призвела до втрати фінансових ресурсів іранського режиму. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox news.

За словами очільника Мінфіну США Скотта Бессента, країни регіону, які раніше заплющували очі на присутність капіталів Корпусу стражей ісламської революції (КСІР) у своїх банках, тепер кардинально змінили курс.

Зараз держави Затоки активно допомагають Вашингтону, розкриваючи дані про іранські рахунки та дозволяючи їх блокувати. Бессент зазначив, що через цю співпрацю активи, які КСІР накопичував протягом десятиліть, стрімко заморожуються.

Цьому передували попередження від американського Міністерства фінансів на адресу банківських установ в Омані, ОАЕ, Китаї та Гонконгу щодо їхньої можливої участі у фінансових махінаціях Ірану.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що планує найближчим часом розглянути новий план, надісланий Іраном, проте він заздалегідь сумнівається в його прийнятності.

У соцмережі Truth Social він зазначив, що Тегеран ще не заплатив достатньо високу ціну за свої дії проти людства та світу протягом останніх 47 років. Журналістам перед вильотом із Флориди Трамп підтвердив, що йому доповіли про концепцію угоди, і він чекає на точні формулювання. Водночас президент спростував свої нещодавні слова про можливу повну відмову від домовленостей, уточнивши, що США не планують залишати регіон просто зараз.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.