Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)

Представники російської освіти не помітили у своїй промові слів Гітлера, з якими він напав на Польщу

У Росії в Челябінській області вчителі на камеру зачитали промову Адольфа Гітлера від 1 вересня 1939 року. Педагоги не помітили зміненого тексту та погодилися публічно виголосити промову диктатора. Про це пише «Главком» із посиланням на відео білоруського художника Владислава Бохана.

За словами автора акції білоруса Владислава Бохана, російським вчителям розіслали листи нібито від імені партії «Єдина Росія». Школам запропонували записати на відео промову, яка насправді виявилася зміненими словами Адольфа Гітлера, які він виголосив 1 вересня 1939 року під час нападу на Польщу.

Щоб замаскувати промову, в ній було змінено географічні та політичні назви. А саме слово «Данциг» (нині Гданськ) на «Донбас», а «Рейх» – на «Росію». Врешті листи із цієї промовою та пропозицією записати її на відео отримали 12 шкіл Челябінської області.

Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах фото: скриншот Б-Info/YouTube

З них дев’ять закладів не помітили нічого дивного в запропонованій промові та погодилися взяти участь у акції. Чотири школи відмовилися від цього. Врешті на кадрах показалися російські вчителі, які без вагань на камеру повторили слова Адольфа Гітлера, згадуючи про фашизм та так зване СВО.

Автор акції Владислав Бохан досліджує прояви фашистських практик у російському суспільстві, здебільшого через освіту у РФ. Тож за своїми спостереженнями та експериментами, він стверджує, що ознаки подібних наративів дійсно існують серед росіян.

Вчителі з Челябінської області промовляють слова Адольфа Гітлера фото: скриншот Б-Info/YouTube

«Продовження дослідження проявів фашизму в російському суспільстві на прикладі системи освіти в межах проєкту «Тріумф молі» на основі есе Умберто Еко «Ур-фашизм». Цього разу я аналізував такий поширений, але важливий феномен, як формування образу «одночасно сильного, але слабкого ворога». Для цього вчителям запропонували записати відеозвернення, наповнене суперечливими наративами», – сказав Бохан.

До слова, згаданий Владислав Бохан є автором акції «Шолом вітчизни». Тоді російські вчителі теж повелися на провокацію та погодилися носити шапки з фольги у школах.

Нагадаємо, окупанти продовжують посилювати ідеологічний тиск на молодь у тимчасово окупованому Маріуполі. У одній із місцевих шкіл міста офіційно відкрили перший «юнармійський клас», де українських дітей готуватимуть до служби в армії країни-агресора. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили спеціалізований клас мілітарного руху.