Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)

Юлія Відміцька
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
фото: скриншот Б-Info/YouTube

Представники російської освіти не помітили у своїй промові слів Гітлера, з якими він напав на Польщу

У Росії в Челябінській області вчителі на камеру зачитали промову Адольфа Гітлера від 1 вересня 1939 року. Педагоги не помітили зміненого тексту та погодилися публічно виголосити промову диктатора. Про це пише «Главком» із посиланням на відео білоруського художника Владислава Бохана.

За словами автора акції білоруса Владислава Бохана, російським вчителям розіслали листи нібито від імені партії «Єдина Росія». Школам запропонували записати на відео промову, яка насправді виявилася зміненими словами Адольфа Гітлера, які він виголосив 1 вересня 1939 року під час нападу на Польщу.

Щоб замаскувати промову, в ній було змінено географічні та політичні назви. А саме слово «Данциг» (нині Гданськ) на «Донбас», а «Рейх» – на «Росію». Врешті листи із цієї промовою та пропозицією записати її на відео отримали 12 шкіл Челябінської області.

З них дев’ять закладів не помітили нічого дивного в запропонованій промові та погодилися взяти участь у акції. Чотири школи відмовилися від цього. Врешті на кадрах показалися російські вчителі, які без вагань на камеру повторили слова Адольфа Гітлера, згадуючи про фашизм та так зване СВО.

Автор акції Владислав Бохан досліджує прояви фашистських практик у російському суспільстві, здебільшого через освіту у РФ. Тож за своїми спостереженнями та експериментами, він стверджує, що ознаки подібних наративів дійсно існують серед росіян.

«Продовження дослідження проявів фашизму в російському суспільстві на прикладі системи освіти в межах проєкту «Тріумф молі» на основі есе Умберто Еко «Ур-фашизм». Цього разу я аналізував такий поширений, але важливий феномен, як формування образу «одночасно сильного, але слабкого ворога». Для цього вчителям запропонували записати відеозвернення, наповнене суперечливими наративами», – сказав Бохан.

До слова, згаданий Владислав Бохан є автором акції «Шолом вітчизни». Тоді російські вчителі теж повелися на провокацію та погодилися носити шапки з фольги у школах.

Нагадаємо, окупанти продовжують посилювати ідеологічний тиск на молодь у тимчасово окупованому Маріуполі. У одній із місцевих шкіл міста офіційно відкрили перший «юнармійський клас», де українських дітей готуватимуть до служби в армії країни-агресора. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили спеціалізований клас мілітарного руху.

Читайте також:

Читайте також

Кремль готується до війни у режимі економічної кризи: що стоїть за стратегією
Росія входить у режим економічної кризи
3 квiтня, 13:57
Сирський заявив про успіхи контрнаступу
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
27 березня, 10:51
Кремль дискредитує оборонну співпрацю України в арабському світі
РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки
27 березня, 13:05
Путін повторив наративи про «захист мови» у війні проти України
Путін озвучив нові виправдання війни проти України
27 березня, 20:09
Латвія погодилася увійти до числа членів-засновників трибуналу
Латвія приєднається до угоди про спецтрибунал проти РФ
30 березня, 20:22
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
16 квiтня, 14:35
Росіяни дали завдання білорусам нагнітати обстановку
Росія готує Білорусь до ескалації: Рада нацбезпеки оцінила реальну загрозу
19 квiтня, 18:48
У Туапсе атаковано НПЗ
У Туапсе атаковано НПЗ
Вчора, 02:58

Курйоз

Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Експрезидент Чехії на Великдень за традицією «відшмагав» свою медсестру (відео)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
