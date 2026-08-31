Календар головних спортивних подій на вересень 2026 року

Ділимося анонсом першого місяця осені

Уже завтра настане осіння пора, яка замінить собою спекотне літо. Але, на відміну від природи, навіть восени у спорту буде насичений сезон різними спортивними подіями.

У цій статті «Главком» зібрав найважливіші спортивні події першого місяця осені та розповів, чому на них варто звернути увагу.

Хедлайнери вересня 2026

Головна увага цього місяця буде прикута до заключного турніру серії Грендслем у тенісі – Відкритого чемпіонату США. Змагання у Нью-Йорку стануть останньою можливістю цього року завоювати найбільший трофей у кар'єрі. Боротимуться за нього і українські тенісистки, серед яких традиційно варто відзначити Марту Костюк та Еліну Світоліну. Особливо в гарній формі перебуває Костюк дійшла до чвертьфіналу Мастерса в Цинцинаті і поступилася в 1/8 фіналу на турнірі аналогічного рівня у Торонто, але, як вдало підмітила колишня гравчиня топ-10 Йоханна Конта, на обох цих турнірах вона програвала лише майбутнім чемпіонкам.

Еліна Світоліна була близькою до свого першого в кар'єрі фіналу Грендслему фото: Інстаграм Еліни Світоліної

Натомість Еліна Світоліна потішила своїм виступом у турнірі змішаних пар, де вона зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом дісталася до півфіналу турніру. В українсько-французького дуету були шанси потрапити до фіналу, але в другому сеті не вдалося дотиснути Белінду Бенчич та Флавіо Коболлі, які все ж перемогли у трьох сетах. Але дебют Світоліної та Монфіса вийшов дуже яскравим, враховуючи те, що для Монфіса цей US Open стане останнім Грендслемом у кар'єрі.

Інша масштабна подія, яка відбудеться у вересні, буде не менш історичною. У Будапешті пройде перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання, де збереться crème de la crème цього виду спорту, обіцяють яскраве шоу, цікаві інновації, а також солідний призовий фонд. Не оминуть його і українці, адже потенційно всі олімпійські призери Парижа-2024 (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Михайло Кохан) візьмуть участь у турнірі. До них також мають приєднатися Олег Дорощук та Юлія Левченко.

Найважливіші спортивні події вересня 2026 за участі українців

Важливим вересень стане для українського футболу. Спершу свої виступи у головному єврокубку, Лізі чемпіонів, розпочне єдиний представник нашої країни – «Шахтар». Відкриє сезон донецька команда матчем проти ПСВ, який необхідно вигравати, щоб поборотися за плейоф Ліги чемпіонів. Після цього футболісти Шахтаря, а також інших клубів в Україні та Європі зберуться разом у національній команді. Збірна проведе свої перші матчі у Лізі націй, де вона гратиме у другому за силі дивізіоні. Розпочнуть свій шлях до еліти українці двома виїзними матчами: спершу вони зіграють з Угорщиною, а потім – з Грузією.

Серед ігрових видів спорту варто відзначити ще один важливий турнір. Йдеться про чоловічий Чемпіонат Європи з волейболу. До нього підопічні Рауля Лосано підходять з амбіціями потрапляння до вісімки найкращих команд Європи, а потенційно – і до четвірки. Особливо важливо буде це зробити на фоні невдалої минулої континентальної першості, де українці втратили багато очок в рейтингу через поразки слабшим командам на груповому етапі.

Варто також згадати і про інші світові та континентальні першості, які пройдуть цього місяця. Зокрема, уперше під егідою World Boxing пройде Чемпіонат Європи з боксу, де Україна розраховує перевірити склад у боротьбі за олімпійські ліцензії наступного року. Такою ж перевіркою стане і європейська першість зі стендової стрільби. Вона стане останньою репетицією перед першим відбірковим турніром на Олімпіаду-2028 – цьогорічним Чемпіонатом світу.

Найважливіші спортивні події для світового спорту у вересні 2026

Неочікуваний фінал подарує престижна багатоденка Вуельта. Після важкого падіння та сходження з дистанції легендарного Тадея Погачара шанс на перемогу отримали інші велосипедисти. Одним з таких став іспанець Енрік Мас, який зараз лідирує в генеральній класифікації, а виклик йому кине співвітчизник Погачара Прімож Рогліч, який добре знає смак перемоги в Іспанії.

Стане насиченим цей місяць і для фанатів Формули-1. У вересні пройдуть одразу три етапи Гранпрі найшвидшого спорту: в Іспанії, в Італії та Азербайджані. Кожен з них буде цікавим по-своєму, але найбільшу увагу має зібрати Гранпрі в Монці. Це має статися через очікування від виступу головного відкриття сезону, італійця Кімі Антонеллі, а також через шалену енергію від Тіфозі – прихильників італійської компанії-конструктора Ferrari.

Графік найважливіших спортивних подій вересня 2026 року

Дата Вид спорту Подія 21 серпня – 6 вересня Волейбол Жіночий Чемпіонат Європи 22 серпня – 13 вересня Велоспорт Вуельта 31 серпня – 13 вересня Теніс Відкритий чемпіонат США 4–5 вересня Легка атлетика Фінал Діамантової ліги 4–13 вересня Баскетбол Жіночий Чемпіонат світу 6 вересня Формула-1 Гранпрі Італії 7–12 вересня Вітрильний спорт Жіночий Чемпіонат світу (клас ILCA 6) 9–26 вересня Волейбол Чоловічий Чемпіонат Європи 10 вересня Футбол Ліга Чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. ПСВ – «Шахтар» 11–13 вересня Легка атлетика Абсолютний чемпіонат світу 13 вересня Формула-1 Гранпрі Іспанії 15–26 вересня Бокс Чемпіонат Європи 20–27 вересня Велошосе Чемпіонат світу 25 вересня, 20:45 Футбол Ліга Націй. Ліга B, перший тур. Угорщина – Україна 26 вересня Формула-1 Гранпрі Азербайджану 28 вересня, 18:00 Футбол Ліга Націй. Ліга B, другий тур. Грузія – Україна 29 вересня – 12 жовтня Стендова стрільба Чемпіонат Європи

Ілля Мандебура, «Главком»