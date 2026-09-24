Багаторазовий переможець Ліги чемпіонів сенсаційно приєднався до «Удінезе»

Скромний клуб Серії A зумів запросити статусного футболіста

Колишній оборонець мюнхенської «Баварії» та мадридського «Реала» Давід Алаба поповнив лави італійського «Удінезе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Австрієць уклав контракт із фріульцями до кінця сезону. «Зебрам» Алаба дістався безкоштовно. У міжсезоння він став вільним агентом після завершення договору з іспанським грандом.

«За свою кар'єру я багато побачив і завоював чимало трофеїв, але одне залишилося незмінним: я хочу продовжувати перемагати. Я хочу продовжувати боротися. І я хочу знову досягнути чогось особливого. Саме з таким настроєм я приходжу в «Удінезе», – розповів новачок.

Алаба в минулому сезоні провів 16 поєдинків у всіх турнірах. За час виступів у «Реалі» він завоював два титули Ла Ліги, два трофеї Ліги чемпіонів, виграв Кубок і Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок ФІФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.