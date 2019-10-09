Це провокація: сербську «Црвену Звезду» не пустили на матч у Косово



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«Црвена Звезда» не змогла пробратися на територію Косово rts.rs

Серби вимагають виключити косоварів з ФІФА і УЄФА

Прикордонна поліція Косова не пропустила команду «Црвена Звезда» (Белград), яка прямувала в Косово для участі у грі із клубом «Трепча» з Косовської Митровиці. Матч мав відбутися в рамках 1/16 фіналу Кубка Сербії.

В Приштині назвали заплановану гру серйозною провокацією. «Ми не допустимо цього [матчу], оскільки в цьому випадку будуть порушені всі спортивні принципи, відповідні статути та територіальна цілісність держави», - заявив генеральний секретар Федерації футболу Косова (ФФК) Еролл Саліху.

ФФК засудила плани сербських колег щодо організації матчу без дозволу косовської футбольної федерації, наголошуючи, що ФК «Трепча» (в якому грають серби) взагалі не зареєстрований в Косово. Федерації футболу Косово вважає себе єдиним органом, який організовує турніри в Косово, і закликає спортивні клуби косовських сербів визнати її повноваження. «Ми готові об’єднати всі футбольні клуби, які є у Косово… незалежно від їх етнічного походження. Тож ми закликаємо сербські клуби в Косово якнайшвидше прийняти реальність та грати в рамках регулярних змагань, які організовує ФФК», - заявили у федерації.

Глава Адміністрації з питань Косова і Метохії уряду Сербії Марко Джуріч заявив, що Косово немає права забороняти гравцям белградського клубу в’їзд до «південної провінції Сербії». «Намагаючись встановити залізну завісу між центральною Сербією та нашою південною провінцією, Приштина обирає дорогу самоізоляції», - сказав він. Джуріч також закликав виключити Косово з ФІФА та УЄФА.

Після безрезультатної спроби потрапити до Косово через пункти пропуску Яріньє, «Црвена Звезда» вимушена була повернулися до сербської столиці. Гра, швидше за все, буде перенесена на наступний день у спортивний центр у Старій Пазові (Сербія).

Джерело: Балканський оглядач