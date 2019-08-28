  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Плей-оф Ліги чемпіонів. Російське фіаско та інші матчі вівторка (відео)

    • Розсилка
    Дубль Юссефа Ель-Арабі остаточно добив&nbsp;&laquo;Краснодар&raquo; - Плей-оф Ліги чемпіонів. Російське фіаско та інші матчі вівторка (відео)
    Дубль Юссефа Ель-Арабі остаточно добив «Краснодар»
    Twitter «Олімпіакоса»

    У груповий турнір вийшли грецький, хорватський і сербський клуби

    Визначилися перших три переможці раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Сенсацій не трапилося: команди, які здобули перевагу за підсумками перших матчів, довели свою перевагу й у повторних поєдинках.

    Читайте також

    Найважче було сербській «Црвені Звезді», яка вела 1:0, але пропустила в наслідок автоголу на 82-й хвилині і перенесла непростих десять з гаком заключних хвилин швейцарського штурму. Але врешті більша кількість забитих на виїзді м’ячів зробила переможцем протистояння «Црвену Звезду».   

    «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 1:1

    Перший матч – 2:2

    Голи: 1:0 – Алекса Вукановіч (59). 1:1 – Ель-Фарду Бен (82, автогол)

    «Краснодар» (РФ) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 1:2

    Перший матч – 0:4

    Голи: 1:0 – Данііл Уткін (10). 1:1 – Ель-Арабі (11). 1:2 – Ель-Арабі (48)

    «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 1:1

    Перший матч – 0:2

    Голи: 1:0 – Акінтола (11). 1:1 – Ґояк (71)

    Ще три матчі плей-оф відбудуться у середу, 28 серпня.

     Читайте також: Розгром російських вискочок і решта матчів середи у Лізі чемпіонів (відео голів)
    Читайте також
    Ліга чемпіонів ФК Олімпіакос ФК Динамо (Загреб) ФК Краснодар ФК «Русенборґ» ФК «Янґ Бойз» ФК «Црвена Звезда» Алекса Вукановіч Юссеф Ель-Арабі Ель-Фарду Бен Данііл Уткін Амер Ґояк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ