Плей-оф Ліги чемпіонів. Російське фіаско та інші матчі вівторка (відео)



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Дубль Юссефа Ель-Арабі остаточно добив «Краснодар» Twitter «Олімпіакоса»

У груповий турнір вийшли грецький, хорватський і сербський клуби

Визначилися перших три переможці раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Сенсацій не трапилося: команди, які здобули перевагу за підсумками перших матчів, довели свою перевагу й у повторних поєдинках.

Найважче було сербській «Црвені Звезді», яка вела 1:0, але пропустила в наслідок автоголу на 82-й хвилині і перенесла непростих десять з гаком заключних хвилин швейцарського штурму. Але врешті більша кількість забитих на виїзді м’ячів зробила переможцем протистояння «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» (Белград, Сербія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 1:1

Перший матч – 2:2

Голи: 1:0 – Алекса Вукановіч (59). 1:1 – Ель-Фарду Бен (82, автогол)

«Краснодар» (РФ) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 1:2

Перший матч – 0:4

Голи: 1:0 – Данііл Уткін (10). 1:1 – Ель-Арабі (11). 1:2 – Ель-Арабі (48)

«Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 1:1

Перший матч – 0:2

Голи: 1:0 – Акінтола (11). 1:1 – Ґояк (71)

Ще три матчі плей-оф відбудуться у середу, 28 серпня.