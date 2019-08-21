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    Розгром російських вискочок і решта матчів середи у Лізі чемпіонів (відео голів)

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    Домашні 2:0 дають заґребському&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; надію на потрапляння в груповий турнір Ліги чемпіонів - Розгром російських вискочок і решта матчів середи у Лізі чемпіонів (відео голів)
    Домашні 2:0 дають заґребському «Динамо» надію на потрапляння в груповий турнір Ліги чемпіонів
    index.hr

    У кожному з трьох протистоянь визначилися фаворити

    У трьох європейських містах відбулися ще три поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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    Заявки на вихід у груповий турнір зробили заґребське «Динамо», белградська «Црвена Звезда» і грецький «Олімпіакос». Перші перемогли норвезький «Русенборґ» 2:0 удома, а другі показали українським «Шахтарю» і «Динамо», як можна боротися зі швейцарським «Янґ Бойзом» на виїзді.

    Вірадно також, що грецький «Олімпіакос» переграв удома російський «Краснодар». Причому перевага 4:0 шансів російським вискочкам майже не залишає.

    «Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) - 2:0

    Голи: 1:0 - Бруно Петковіч (8, з пенальті). 2:0 - Оршіч (28)

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) - «Краснодар» (РФ) - 4:0

    Голи: 1:0 - Міґель Ґерреро (30). 2:0 - Ранджеловіч (78). 3:0 - Ранджеловіч (85). 4:0 - Даніель Поденсе (89)

    «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) - «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) - 2:2

    Голи: 1:0 - Ассале (7). 1:1 - Деґенек (18). 1:2 - Матео Ґарсія (46). 2:2 - Оро (75)

    Матчі-відповіді команди зіграють 27 серпня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Олімпіакос Бруно Петковіч ФК Динамо (Загреб) ФК Краснодар ФК «Русенборґ» ФК «Янґ Бойз» ФК «Црвена Звезда» Матео Ґарсія Міґель Ґерреро Лазар Ранджеловіч Роджер Ассале Мілош Деґенек Ґійом Оро Міслав Оршіч Даніель Поденсе
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