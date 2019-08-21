Розгром російських вискочок і решта матчів середи у Лізі чемпіонів (відео голів)



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Домашні 2:0 дають заґребському «Динамо» надію на потрапляння в груповий турнір Ліги чемпіонів index.hr

У кожному з трьох протистоянь визначилися фаворити

У трьох європейських містах відбулися ще три поєдинки плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Заявки на вихід у груповий турнір зробили заґребське «Динамо», белградська «Црвена Звезда» і грецький «Олімпіакос». Перші перемогли норвезький «Русенборґ» 2:0 удома, а другі показали українським «Шахтарю» і «Динамо», як можна боротися зі швейцарським «Янґ Бойзом» на виїзді.

Вірадно також, що грецький «Олімпіакос» переграв удома російський «Краснодар». Причому перевага 4:0 шансів російським вискочкам майже не залишає.

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) - «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) - 2:0

Голи: 1:0 - Бруно Петковіч (8, з пенальті). 2:0 - Оршіч (28)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) - «Краснодар» (РФ) - 4:0

Голи: 1:0 - Міґель Ґерреро (30). 2:0 - Ранджеловіч (78). 3:0 - Ранджеловіч (85). 4:0 - Даніель Поденсе (89)

«Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) - «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) - 2:2

Голи: 1:0 - Ассале (7). 1:1 - Деґенек (18). 1:2 - Матео Ґарсія (46). 2:2 - Оро (75)

Матчі-відповіді команди зіграють 27 серпня.