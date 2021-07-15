На Олімпіаді змінили процедуру вручення нагород

Переможці і призери Ігор самостійно надягатимуть собі на шиї медалі.

Пандемія коронавірусу в Японії змінила процедуру вручення нагород. Спортсмени самостійно надягатимуть собі на шиї медалі. Про це розповів голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Раніше нагороди переможцям вручали члени МОК або високопоставлені спортивні чиновники.

Пан Бах розповів, що в нинішньому році медалі підноситимуть олімпійцям на підносі, після чого переможці самі візьмуть нагороди. «Людина, яка кладе медаль на тацю, робитиме це тільки в оброблених рукавичках, щоб спортсмен міг бути впевнений, що до неї ніхто раніше не торкався», – пояснив голова МОК під час прес-брифінгу. Він додав, що на церемонії нагородження також заборонено рукостискання та обійми.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. З 12 липня по 22 серпня в Токіо діє режим надзвичайної ситуації через коронавирус.

Тим часом стало відомо, скільки українці отримають за медалі Олімпіади.