Церковний календар на червень. Коли святкуємо Трійцю

У червні українці відзначатимуть Вознесіння Ісуса Христа та Трійцю

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Однак нововведення не торкнулося святкування Трійці.

Головні церковні свята у червні 2024 року за новим календарем

13 червня – Вознесіння Ісуса Христа;

– Вознесіння Ісуса Христа; 23 червня – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята);

– Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята); 24 червня – понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;

– понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя; 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;

– святих верховних апостолів Петра і Павла; 30 червня – неділя Всіх святих.

Перелік свят у церковному календарі на травень 2024 року:

Дата Православне свято 1 червня святого мученика Юстина і тих, що з ним 2 червня святого Никифора 3 червня святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним 4 червня святого Митрофана, патріарха Константинопольського 5 червня священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського 6 червня преподобного Висаріона; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі 7 червня священномученика Феодота, єпископа Анкирського 8 червня перенесення мощів великомученика Феодора Тирона 9 червня неділя сліпонародженого; святого Кирила, архієпископа Олександрійського 10 червня священномученика Тимофія, єпископа Пруського 11 червня святих апостолів Вартоломея й Варнави 12 червня преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського 13 червня Вознесіння Ісуса Христа святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського 14 червня пророка Єлисея; святого Мефодія, патріарха Константинопольського 15 червня пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського 16 червня неділя Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського 17 червня мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського 18 червня мученика Леонтія 19 червня апостола Юди, брата Господнього по плоті 20 червня священномученика Мефодія, єпископа Патарського 21 червня святого мученика Юліана Тарсійського 22 червня субота заупокійна; священномученика Євсевія, єпископа Самосатського 23 червня Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята) святої мучениці Агрипіни 24 червня Понеділок Святого Духа Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя 25 червня святої преподобномучениці Февронії 26 червня преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми 27 червня блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця 28 червня перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана 29 червня Святих верховних апостолів Петра і Павла 30 червня Неділя Всіх святих Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів, блаженного священномученика Василія Величковського

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