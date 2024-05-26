Церковний календар на червень. Коли святкуємо Трійцю
У червні українці відзначатимуть Вознесіння Ісуса Христа та Трійцю
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Однак нововведення не торкнулося святкування Трійці.
Головні церковні свята у червні 2024 року за новим календарем
- 13 червня – Вознесіння Ісуса Христа;
- 23 червня – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята);
- 24 червня – понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;
- 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;
- 30 червня – неділя Всіх святих.
Перелік свят у церковному календарі на травень 2024 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 червня
|
святого мученика Юстина і тих, що з ним
|2 червня
|
святого Никифора
|
3 червня
|
святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
|4 червня
|
святого Митрофана, патріарха Константинопольського
|5 червня
|священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського
|
6 червня
|
преподобного Висаріона; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі
|
7 червня
|
священномученика Феодота, єпископа Анкирського
|8 червня
|
перенесення мощів великомученика Феодора Тирона
|9 червня
|
неділя сліпонародженого; святого Кирила, архієпископа Олександрійського
|
10 червня
|
священномученика Тимофія, єпископа Пруського
|
11 червня
|
святих апостолів Вартоломея й Варнави
|
12 червня
|
преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського
|
13 червня
|
Вознесіння Ісуса Христа
святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського
|14 червня
|пророка Єлисея; святого Мефодія, патріарха Константинопольського
|
15 червня
|
пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського
|
16 червня
|
неділя Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського
|17 червня
|мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського
|18 червня
|мученика Леонтія
|19 червня
|апостола Юди, брата Господнього по плоті
|
20 червня
|
священномученика Мефодія, єпископа Патарського
|21 червня
|святого мученика Юліана Тарсійського
|
22 червня
|
субота заупокійна; священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
|
23 червня
|
Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята)
святої мучениці Агрипіни
|
24 червня
|
Понеділок Святого Духа
Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя
|25 червня
|святої преподобномучениці Февронії
|26 червня
|преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми
|
27 червня
|
блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця
|28 червня
|перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана
|
29 червня
|
Святих верховних апостолів Петра і Павла
|
30 червня
|
Неділя Всіх святих
Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів, блаженного священномученика Василія Величковського
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