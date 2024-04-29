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Один з лідерів збірної України ризикує через травму пропустити Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
Один з лідерів збірної України ризикує через травму пропустити Євро-2024
У цьому сезоні Віталій Миколенко провів 28 матчів в Чемпіонаті Англії, відзначившись 2 забитими м'ячами

30 квітня у Віталія Миколенка запланована зустріч з лікарями в Лондоні

Захисник англійського «Евертона» та збірної України з футболу Віталій Миколенко може пропустити Євро-2024 через розрив зв'язки гомілкостопу, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

За його інформацією, після перших результатів МРТ лікарі «Евертона» зазначали, що 24-річному футболісту ймовірно доведеться робити операцію, через яку він би точно не зумів зіграти на Євро-2024.

Проте інші лікарі, з якими консультувався один з лідерів збірної України, вважають, що можна обійтися без хірургічного втручання та повернутися до гри вже за 6 тижнів.

У вівторок, 30 квітня, у Віталія Миколенка запланована ще одна зустріч з лікарями в Лондоні. Після цього має бути відомо, чи зможе він зіграти на Євро-2024.

Варто зазначити, що у цьому сезоні Віталій Миколенко провів 28 матчів в Чемпіонаті Англії, відзначившись 2 забитими м'ячами.

Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Один з лідерів збірної України ризикує через травму пропустити Євро-2024 фото 1

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Теги: Віталій Миколенко Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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