Чеферін – єдиний кандидат на пост нового президента УЄФА
Лише 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру на вибори президента УЄФА
У нинішнього президента УЄФА Александера Чеферіна не буде конкурентів на наступних виборах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Союз європейських футбольних асоціацій повідомив, що до зазначеного терміну тільки 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру.
Вибори президента відбудуться 5 квітня, у Лісабону на 47-му конгресі УЄФА.
Чеферін очолює УЄФА з 2016 року.
Раніше УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) домовилися про організацію міжнародного турніру юнацьких збірних у Волгограді.
Раніше Блохін підтвердив ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі.
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