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Чеферін – єдиний кандидат на пост нового президента УЄФА

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чеферін – єдиний кандидат на пост нового президента УЄФА
Чеферін очолює УЄФА з 2016 року
фото з відкритих джерел

Лише 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру на вибори президента УЄФА

У нинішнього президента УЄФА Александера Чеферіна не буде конкурентів на наступних виборах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій повідомив, що до зазначеного терміну тільки 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру.

Вибори президента відбудуться 5 квітня, у Лісабону на 47-му конгресі УЄФА.

Чеферін очолює УЄФА з 2016 року.

Раніше УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) домовилися про організацію міжнародного турніру юнацьких збірних у Волгограді.

Раніше Блохін підтвердив ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Читайте також: «ФІФА вже програла»: Twitter України відреагував на заборону виступу Зеленського
Теги: УЄФА вибори Александр Чеферін

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