Чеферін – єдиний кандидат на пост нового президента УЄФА

Чеферін очолює УЄФА з 2016 року

Лише 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру на вибори президента УЄФА

У нинішнього президента УЄФА Александера Чеферіна не буде конкурентів на наступних виборах. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Союз європейських футбольних асоціацій повідомив, що до зазначеного терміну тільки 55-річний словенець зареєстрував свою кандидатуру.

Вибори президента відбудуться 5 квітня, у Лісабону на 47-му конгресі УЄФА.

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Чеферін очолює УЄФА з 2016 року.

Раніше УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) домовилися про організацію міжнародного турніру юнацьких збірних у Волгограді.

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