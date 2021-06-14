Тренер П’ятенко розповів, чому збірна України не втримала нічию з Нідерландами

Команда Андрія Шевченка чітко дотримувалася плану на гру

З поразки розпочала чемпіонат Європи збірна України. В грі з Нідерландами наші футболісти поступалися два м’ячі, проте завдяки голам Ярмоленка і Яремчука змогла зрівняти рахунок. Після цього команда не пішла в глуху оборону, продовжувала грати в звичній манері і пропустила ще одного разу 2:3.

Хочу відзначити, що команда дотримувалася плану на гру, не відбивалася, – прокоментував матч «Главкому» колишній тренер донецького «Металурга» і «Чорноморця» Володимир П’ятенко. – Футболісти не відбивалися, а намагалися зберігати м‘яч. В деяких епізодах можна було зіграти простіше. Як, наприклад, у випадку з Миколенком, коли пропустили один з голів. Але була установка на гру і вони її дотримувалися.

Хороший матч провів Георгій Бущан. Якби не його впевнена гра, то могли поступатися вже після першого тайму.

Мені сподобалося, як команда відреагувала на два пропущені м’ячі. Трохи перебудувалася, продовжила пресингувати і була винагороджена. Могла «закритися» після того, як зрівняла рахунок, але футболісти продовжували грати. В певних моментах на перший план вийшла індивідуальна майстерність. Голландці цією перевагою скористалися.

Наша збірна провела якісний матч. І тут важливо не повторити помилки, яких припустилися в березні у відбірному турнірі чемпіонату світу. Тоді зіграли внічию з Францією, і не змогли взяти гору над Фінляндією і Казахстаном.

Зазначу, що команда виглядає як єдине ціле. Видно, що футболісти хочуть грати. І це вселяє оптимізм».

Наступний матч збірна України проведе 17 червня. В Бухаресті вона зустрічатиметься з Північною Македонією.

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