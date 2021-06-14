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    Євро-2020. Прогноз на матч Іспанія – Швеція

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    Євро-2020. Прогноз на матч Іспанія – Швеція
    Фото з відкритих джерел

    Фаворити групи Е зустрінуться вже в першому матчі групового турніру

    На європейських турнірах збірні Іспанії та Швеції нерідко ходять парою. Перемагає зазвичай команда з-за Піренеїв, проте в останньому відборі скандинавам вдалося вирвати нічию. Причому іспанці врятувалися лише в компенсований арбітром час. Непереливки команді Луїса Енріке й зараз. Напередодні старту чемпіонату Європи корнавірусну інфекцію підхопили Серхіо Бускетс і Дієго Льоренте. Всю команду в терміновому порядку вакцинували, хоча до них черга ще не дійшла. В будь-якому випадку, тренувальний процес було зіпсовано, тож у шведів є шанс. Навіть попри відсутність травмованого Златана Ібрагімовича.

    І в Іспанії, і в Швеції тривають безпрограшні серії. В господарів поля вона складає вісім матчів, у гостей – п’ять.

    На нічию зробимо прогноз і ми. Сподіваємося, обидві команди заб'ють.

    Команди провели між собою 14 матчів, за підсумками яких перевага в Іспанії: 6 перемог, 3 поразки, 5 нічийних результатів.

    У фінальній стадії Євро суперники зустрічалися на переможному для іспанців Євро-2008, поєдинок завершився перемогою піренейців (2:1). Іспанці не програють шведам з 2006 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Прогноз на матч Іспанія – Швеція