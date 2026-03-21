Дорощук здобув золото Чемпіонату світу з легкої атлетики

Дорощук приніс Україні друге золото світової першості

Український стрибун у висоту Олег Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомляє «Главком».

Хід боротьби у фіналі

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (чоловіки):

1. Олег Дорощук – 2,30 м

2. Ерік Портільйо – 2,30 м

3. Реймонд Річардс – 2,26 м

4. Ву Санхьок – 2,26 м

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула золото Чемпіонату світу у приміщенні, Юлія Левченко – срібло.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні 2026. Стрибки у висоту (жінки):