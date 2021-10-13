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    Боксер-чемпіон Ф’юрі відповів на звернення Сталлоне

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    Тайсон Ф'юрі захоплюється фільмами Сільвестра Сталлоне - Боксер-чемпіон Ф’юрі відповів на звернення Сталлоне
    Тайсон Ф'юрі захоплюється фільмами Сільвестра Сталлоне
    Фото з відкритих джерел

    Британський боксер зізнався, що зірка Голлівуду завжди надихав його

    Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі звернувся до знаменитого голлівудського актора Сильвестра Сталлоне, залишивши коментар під постом кінозірки в соцмережах.

    Сталлоне написав повідомлення, де привітав Тайсона з його перемогою в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером.

    «Ти надихаєш мене, завжди надихав», – написав Ф'юрі під повідомленням Сталлоне.

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    Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді і захистив чемпіонський пояс WBC. Пізніше американський боксер потрапив до лікарні і йому заборонили виходити на ринг протягом пів року.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі
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    Боксер-чемпіон Ф’юрі відповів на звернення Сталлоне