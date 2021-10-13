Боксер-чемпіон Ф’юрі відповів на звернення Сталлоне

Британський боксер зізнався, що зірка Голлівуду завжди надихав його

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі звернувся до знаменитого голлівудського актора Сильвестра Сталлоне, залишивши коментар під постом кінозірки в соцмережах.

Сталлоне написав повідомлення, де привітав Тайсона з його перемогою в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером.

«Ти надихаєш мене, завжди надихав», – написав Ф'юрі під повідомленням Сталлоне.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді і захистив чемпіонський пояс WBC. Пізніше американський боксер потрапив до лікарні і йому заборонили виходити на ринг протягом пів року.