Чемпіон світу Ф’юрі порівняв Усика з Тайсоном і Голіфілдом

Володар поясу WBC рекомендує Джошуа уважно поставитися до українця

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі закликав Ентоні Джошуа не розслаблятися перед поєдинком з Олександром Усиком. На думку боксера, українець не такий простий, як його підносять в британській пресі. Про це говорять і розклади букмекерів – великої переваги у Джошуа немає.

«Джошуа чекає важкий бій. Усик не простий хлопець. Люди кажуть, що він занадто малий і все таке. Але цей хлопець виглядає так, як свого часу виглядали Мухаммед Алі, Майк Тайсон і Голіфілд і до того ж він хороший боєць», – наводить слова Ф’юрі mirror.co.uk.

Тайсон вболіватиме в поєдинку Джошуа – Усик за співвітчизника. Його поєдинок за звання абсолютного чемпіона з Ентоні кілька разів зривався, причому переважно через провину Ф’юрі. В разі перемоги Усика, Джошуа скористається правом на реванш і бій між ним і Тайсоном знову буде відкладено.

Самому Ф’юрі 9 жовтня належить захистити титул чемпіона WBC в поєдинку з Деонтеєм Уайлдером.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу «Тоттенгем Готспур».

Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.

Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.

Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.

Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.