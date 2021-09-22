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    Усик провів відкрите тренування і розкрив план на бій з Джошуа

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    Усик провів відкрите тренування і розкрив план на бій з Джошуа
    Фото: twitter

    25 вересня український боксер побореться за титул чемпіона світу в надважкій вазі

    У суботу в Лондоні на арені футбольного клубу «Тоттенгем Готспур» Олександр Усик спробує відібрати чемпіонські пояси у британця Ентоні Джошуа. Український боксер в столиці Англії провів відкрите тренування і дав коментар перед боєм.

    «Джошуа – зовсім інший боксер, це не Чісора. Ми провели величезну роботу з тренером, але про це не скажу. Слабкості Джошуа? Я не скажу, Ентоні дивиться. Тренер мені все скаже. Нехай Джошуа робить все, що хоче, а я буду робити те, що мені потрібно, – наводить слова Усика sport.ua. – Габарити? Так всю кар'єру було. Хтось був більше серед суперників, хтось – менше. Мене це не хвилює. Ніяких жартів немає.

    Настрій? В суботу буду налаштовуватися на бій, а зараз чого мені сумувати? У мене в житті все чудово. Я дуже задоволений тим, що буду боксувати з Ентоні», – сказав Усик.

    Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня. Раніше стало відомо, які гонорари отримають боксери.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик провів відкрите тренування і розкрив план на бій з Джошуа