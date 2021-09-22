«Шахтар» розгромив «Динамо» і здобув Суперкубок України

Перша зустріч Мірчи Луческу і Роберто Де Дзербі завершилася на користь італійського тренера

Донецький «Шахтар» став володарем першого трофею сезону. В матчі за Суперкубок України «гірники» розгромили чемпіона і лідера поточного чемпіонату «Динамо» – 3:0.

Команда Мірчи Луческу дуже мляво розпочала другий тайм. Поки футболісти розбігалися, «Шахтар» встиг створити кілка слушних нагод для взяття воріт. Не привів динамівців до тями і удар Степаненка в стійку воріт. Кияни почали рятувати гру вже після того, як Траоре забив другий гол. Це Ісмаїлі пробіг лівим флангом і віддав на п’ятачок на Траоре. Нападник забивав уже в порожні ворота. А довершив розгром Алан Патрік. Поки Сидорчук випрошував штрафний удар біля чужого штрафного майданчика, «гірники» організували стрімку контратаку. Алан Патрік протягнув м’яч по центру і, не зустрівши бажаючих його атакувати, як на тренуванні пробив у верхній лівий від воротаря кут.

Ці описані 15 перших хвилин початку другого тайму стали ключовими в грі. Адже по першій половині матчу визначити переможця було складно. «Динамо» більше контролювало м’яч і мало забивати щонайменше двічі. Вже на початку матчу удар Супряги прийняла на себе стійка воріт. В наступній атаці мав забивати Буяльський. Віталій бив втритул, але прямо над головою П’ятова і Андрій встиг зреагувати на удар.

Владислав Супряга міг відкривати рахунок вже на початку матчу Фото: УАФ

«Динамо» грало набагато цікавіше, широко, різноманітно, але пропустило в контратаці. В сутолоці біля воріт далося взнаки вміння Траоре грати головою. Побачивши, що біля нього неподалік воротар киян, він несильно, але влучно головою перекинув м’яч у дальній кут…

Фото: УАФ

Коли перевага «Шахтаря» стала комфортною, то вони великі сили зосередили в захисті і вибігали в контратаки, використовуючи швидкісні фланги. Ось так би і 28 вересня у матчі з «Інтером» у Лізі чемпіонів.

Докладніше: Суперкубок України. «Шахтар» – «Динамо» – 3:0: онлайн матчу

Суперкубок України

«Шахтар» – «Динамо» – 3:0

Голи: Траоре (30, 54), А.Патрік (61)

Попереджені: А.Патрік (39), Марлон (59), Кривцов (77), Педріньо (88) – Буяльський (42), Де Пена (43), Шапаренко (63), Сирота (71), Циганков (79), Забарний (90+1).

«Шахтар»: П’ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 67), Степаненко (М.Антоніо, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), А.Патрік, Траоре (Сікан, 78), Педріньо (Конопля, 88).

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 70), Циганков, Супряга (Гармаш, 66).