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    Легендарний Пак’яо завершив боксерську кар’єру і пішов у президенти

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    Менні Пак'яо у боксі виграв усе, що можна - Легендарний Пак’яо завершив боксерську кар’єру і пішов у президенти
    Менні Пак'яо у боксі виграв усе, що можна
    Фото з відкритих джерел

    Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях спробує стати лідером Філіппін

    Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо завершив спортивну кар'єру і висунув свою кандидатуру на посаду президента Філіппін. Про це боксер розповів в інтурв’ю на YouTube-каналі Toni Gonzaga Studio.

    «Моя кар'єра? Вона вже закінчена. Все скінчено. Я давно займаюся боксом, і моя сім'я говорить, що вже досить. Я просто продовжував боксувати, бо я справді захоплений цим видом спорту. І я буду підтримувати інших боксерів з моєї країни», – сказав Менні Пак’яо.

    В останньому поєдинку Пак’яо несподівано поступився кубинському боксерові Йорденісу Угасу в бою за титул WBC. Для 42-річного філіппінця цей поєдинок став першим з липня 2019 року. Тоді він за очками переміг Кіта Турмана, відібравши у нього пояс за версією WBA Super в напівсередній вазі. Згодом Менні був позбавлений цієї регалії за тривалий простій.

    Менні Пак'яо офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента Філіппін, вибори відбудуться в травні. У листопаді 2020 року екс-чемпіон світуочолив правлячу партію країни.

    Тим часом стала відома дата та ім’я наступного суперника Ломаченка.

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    Теги: бокс Менні Пак’яо
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    Легендарний Пак’яо завершив боксерську кар’єру і пішов у президенти