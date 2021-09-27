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    Чемпіон світу Усик повернувся в Україну після бою з Джошуа (пряма трансляція)

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    Олександр Усик прилетів в аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; в ніч з 26 на 27 листопада - Чемпіон світу Усик повернувся в Україну після бою з Джошуа (пряма трансляція)
    Олександр Усик прилетів в аеропорт «Бориспіль» в ніч з 26 на 27 листопада
    Фото з відкритих джерел

    Біля терміналу D на Усика чекають журналісти та вболівальники

    Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) прилетів в Україну після перемоги над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Відеотрансляцію веде агентство УНН.

    Українець прилетів в аеропорт «Бориспіль» в ніч з 26 на 27 листопада в 00.35 рейсом LH 1492 з Франкфурта.

    Біля терміналу D на Усика чекають журналісти та вболівальники.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

    Раніше Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

    Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.

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    Теги: Аеропорт Бориспіль IBF аеропорт Олександр Усик WBA WBO Ентоні Джошуа
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    Чемпіон світу Усик повернувся в Україну після бою з Джошуа (пряма трансляція)