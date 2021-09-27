Чемпіон світу Усик повернувся в Україну після бою з Джошуа (пряма трансляція)трансляція
Біля терміналу D на Усика чекають журналісти та вболівальники
Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) прилетів в Україну після перемоги над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Відеотрансляцію веде агентство УНН.
Українець прилетів в аеропорт «Бориспіль» в ніч з 26 на 27 листопада в 00.35 рейсом LH 1492 з Франкфурта.
Біля терміналу D на Усика чекають журналісти та вболівальники.
Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.
Раніше Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.
Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.
Читайте також: