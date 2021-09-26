Усик повернув Джошуа виграні чемпіонські пояси (відео)

Український боксер почекає, поки йому зроблять нові

Олександр Усик, який вночі на 26 вересня став чемпіоном світу з боксу, після бою з британцем Ентоні Джошуа віддав супернику чемпіонські пояси. Відповідне відео в Instagram опублікував тренер Усика Сергій Лапін.

Під час зустрічі з українцем Джошуа сказав: «Скоро побачимося», на що Усик відповів взаємністю. Таким чином британець натякнув на реванш.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SEᖇGEY ᒪᗩᑭIᑎ (@serge_lapin)

Усик віддав титули Джошуа, бо чемпіонські пояси в боксі є іменними. Усику незабаром зроблять його особисті пояси, а ці залишаться британцеві на згаду.

Реванш між Усиком і Джошуа може пройти в лютому-березні наступного року.