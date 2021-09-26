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    Усик повернув Джошуа виграні чемпіонські пояси (відео)

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    Усик повернув Джошуа виграні чемпіонські пояси (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер почекає, поки йому зроблять нові

    Олександр Усик, який вночі на 26 вересня став чемпіоном світу з боксу, після бою з британцем Ентоні Джошуа віддав супернику чемпіонські пояси. Відповідне відео в Instagram опублікував тренер Усика Сергій Лапін.

    Під час зустрічі з українцем Джошуа сказав: «Скоро побачимося», на що Усик відповів взаємністю. Таким чином британець натякнув на реванш.

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    Допис, поширений SEᖇGEY ᒪᗩᑭIᑎ (@serge_lapin)

    Усик віддав титули Джошуа, бо чемпіонські пояси в боксі є іменними. Усику незабаром зроблять його особисті пояси, а ці залишаться британцеві на згаду.

    Реванш між Усиком і Джошуа може пройти в лютому-березні наступного року.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Усик повернув Джошуа виграні чемпіонські пояси (відео)