Усик повернув Джошуа виграні чемпіонські пояси (відео)
Український боксер почекає, поки йому зроблять нові
Олександр Усик, який вночі на 26 вересня став чемпіоном світу з боксу, після бою з британцем Ентоні Джошуа віддав супернику чемпіонські пояси. Відповідне відео в Instagram опублікував тренер Усика Сергій Лапін.
Під час зустрічі з українцем Джошуа сказав: «Скоро побачимося», на що Усик відповів взаємністю. Таким чином британець натякнув на реванш.
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Усик віддав титули Джошуа, бо чемпіонські пояси в боксі є іменними. Усику незабаром зроблять його особисті пояси, а ці залишаться британцеві на згаду.
Реванш між Усиком і Джошуа може пройти в лютому-березні наступного року.
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