Визначились усі пари плей-оф Чемпіонату світу-2022

Чемпіонат світу в Катарі триватиме до 18 грудня

Франція зіграє з Польщею, а Англія – із Сенегалом у плей-оф ЧС-2022

Визначились усі пари плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі. Турнірну таблицю наведено на офіційному сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

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3 грудня у 1/8 турніру зустрінуться збірні Нідерландів та США, а також команди Аргентини та Австралії.

4 грудня Франція зіграє з Польщею, а Англія – із Сенегалом. 5 грудня японці поборються з хорватами, а бразильці вийдуть на поле проти футболістів із Південної Кореї. Пізніше, 6 грудня, збірна Марокко зіграє з Іспанією, а Португалія – зі Швейцарією.

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У заключний день групового етапу ЧС Південна Корея пробилася до плей-оф завдяки перемозі над Португалією з рахунком 2:1. Також 2 грудня путівку до 1/8 вибороли швейцарці, які обіграли команду Сербії 3:2.

Чемпіонат світу в Катарі стартував 20 листопада та триватиме до 18 грудня.

Раніше стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.