Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначились усі пари плей-оф Чемпіонату світу-2022

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Визначились усі пари плей-оф Чемпіонату світу-2022
Чемпіонат світу в Катарі триватиме до 18 грудня
фото з відкритих джерел

Франція зіграє з Польщею, а Англія – із Сенегалом у плей-оф ЧС-2022

Визначились усі пари плей-оф чемпіонату світу з футболу у Катарі. Турнірну таблицю наведено на офіційному сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

3 грудня у 1/8 турніру зустрінуться збірні Нідерландів та США, а також команди Аргентини та Австралії.

4 грудня Франція зіграє з Польщею, а Англія – із Сенегалом. 5 грудня японці поборються з хорватами, а бразильці вийдуть на поле проти футболістів із Південної Кореї. Пізніше, 6 грудня, збірна Марокко зіграє з Іспанією, а Португалія – зі Швейцарією.

У заключний день групового етапу ЧС Південна Корея пробилася до плей-оф завдяки перемозі над Португалією з рахунком 2:1. Також 2 грудня путівку до 1/8 вибороли швейцарці, які обіграли команду Сербії 3:2.

Чемпіонат світу в Катарі стартував 20 листопада та триватиме до 18 грудня.

Раніше стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

Читайте також: Вихід Японії у плей-оф мундіалю спричинив божевілля на вулицях країни (відео)
Теги: Англія відео Марокко Португалія Франція НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мессі з Роналду мають шанс зустрітись у фіналі
Чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі: сітка Чемпіонату світу в Катарі
1 грудня, 14:35
Контракт Мартіно зі збірною закінчився разом із фінальним свистком
На Чемпіонаті світу в Катарі відбулась друга тренерська відставка
1 грудня, 12:27
Іранці не змогли кваліфікуватися в ігри на виліт
Як гравці збірної США втішали футболістів Ірану після матчу в Катарі (фото)
30 листопада, 14:38

Новини

Визначились усі пари плей-оф Чемпіонату світу-2022
Визначились усі пари плей-оф Чемпіонату світу-2022
Камерун шокував Бразилію в заключному матчі групового етапу мундіалю
Камерун шокував Бразилію в заключному матчі групового етапу мундіалю
Гран-прі Китаю «Формули-1» скасовано: названо причину
Гран-прі Китаю «Формули-1» скасовано: названо причину
Відомий журналіст звинуватив збірну Іспанії у нечесній грі на мундіалі
Відомий журналіст звинуватив збірну Іспанії у нечесній грі на мундіалі
У Нідерландах поліцейських закидали фаєрами після матчу Чемпіонату світу
У Нідерландах поліцейських закидали фаєрами після матчу Чемпіонату світу
Визначилися 14 учасників плей-оф Чемпіонату світу в Катарі
Визначилися 14 учасників плей-оф Чемпіонату світу в Катарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну
95K
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
33K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
32K
Наступний обстріл може бути дуже масованим, а наслідки – довготривалими – «Південь»
29K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
21K
Путін розповів Шольцу, навіщо масово бомбить Україну

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Вчора, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту