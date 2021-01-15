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    Чемпіонат світу з гандболу. Білорусь стримала Росію, Франція здолала Норвегію та решта матчів першого туру

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    Франція здолала опір Норвегії - Чемпіонат світу з гандболу. Білорусь стримала Росію, Франція здолала Норвегію та решта матчів першого туру
    Франція здолала опір Норвегії
    Світлина - World Handnall

    Світова першість розпочалася в Єгипті

    У Єгипті стартував чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. Серед поєдинків стартового туру варто виділити протистояння грандів Франції і Норвегії, нічию в матчі команд Білорусі та РФ і перемогу Португалії над Ісландією. 

    Група E

    Норвегія – Франція – 24:28

    Австрія – Швейцарія – 25:28

    Група H

    Білорусь – Команда Федерації гандболу РФ – 32:32

    Словенія – Корея – 51:29

    Група F

    Алжир – Марокко – 24:23

    Португалія – Ісландія – 25:23

    Група G

    Швеція - Македонія – 32:20

    Єгипет – Чилі – 35:29

    Нагадаємо, що збірні Чехії і США знялися з чемпіонату останньої миті через велику кількість заражених Covid-19 у їх лавах. Замість цих команд виступають збірні Македонії і Швейцарії.

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    Теги: чемпіонат світу гандбол
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