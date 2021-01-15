Чемпіонат світу з гандболу. Білорусь стримала Росію, Франція здолала Норвегію та решта матчів першого туру

Світова першість розпочалася в Єгипті

У Єгипті стартував чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. Серед поєдинків стартового туру варто виділити протистояння грандів Франції і Норвегії, нічию в матчі команд Білорусі та РФ і перемогу Португалії над Ісландією.

Група E

Норвегія – Франція – 24:28

Австрія – Швейцарія – 25:28

Група H

Білорусь – Команда Федерації гандболу РФ – 32:32

Словенія – Корея – 51:29

Група F

Алжир – Марокко – 24:23

Португалія – Ісландія – 25:23

Група G

Швеція - Македонія – 32:20

Єгипет – Чилі – 35:29

Нагадаємо, що збірні Чехії і США знялися з чемпіонату останньої миті через велику кількість заражених Covid-19 у їх лавах. Замість цих команд виступають збірні Македонії і Швейцарії.