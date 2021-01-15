Чемпіонат світу з гандболу. Білорусь стримала Росію, Франція здолала Норвегію та решта матчів першого туру
Світова першість розпочалася в Єгипті
У Єгипті стартував чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. Серед поєдинків стартового туру варто виділити протистояння грандів Франції і Норвегії, нічию в матчі команд Білорусі та РФ і перемогу Португалії над Ісландією.
Група E
Норвегія – Франція – 24:28
Австрія – Швейцарія – 25:28
Група H
Білорусь – Команда Федерації гандболу РФ – 32:32
Словенія – Корея – 51:29
Група F
Алжир – Марокко – 24:23
Португалія – Ісландія – 25:23
Група G
Швеція - Македонія – 32:20
Єгипет – Чилі – 35:29
Нагадаємо, що збірні Чехії і США знялися з чемпіонату останньої миті через велику кількість заражених Covid-19 у їх лавах. Замість цих команд виступають збірні Македонії і Швейцарії.