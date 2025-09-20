Чемпіонат світу з легкої атлетики: Пічардо драматично здобув золото у потрійному стрибку

Для Пічардо перемога на чемпіонаті світу стала другою в кар'єрі

Педро Пічардо став чемпіоном світу завдяки останній спробі

Португальський легкоатлет Педро Пічардо став чемпіоном світу-2025 в потрійному стрибку, вигравши фінал з новим рекордом сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У фіналі п'ятниці, 19 вересня, взяли участь 12 легкоатлетів. Серед них — лідер світового рейтингу, італієць Енді Ернандес, олімпійський чемпіон Токіо-2021 Педро Пічардо та чинний чемпіон світу, буркінієць Юг Фабріс Занго.

Після другої спроби лідирував у фіналі кубинець Ласаро Мартінес, який стрибнув на свій найкращий результат у сезоні – 17.49 метра.

Мартінес очолював боротьбу за «золото» до останнього раунду стрибків. І лише у шостій спробі його випередили італієць Андре Даллавалле та португалець Пічардо, що полетів на новий топрезультат сезону в світі – 17.91 метра!

ЧС-2025. Потрійний стрибок, фінал (чоловіки)

Педро Пічардо (Португалія) – 17.91 м Андреа Даллавалле (Італія) – 17.64 м Лазаро Мартінез (Куба) – 17.49 м

Пічардо побив попередній рекорд сезону в світі одразу на 11 см. Його встановив італієць Енді Ернандес наприкінці березня під час змагань в Китаї, стрибнувши 17.80 м.

Для Пічардо перемога на чемпіонаті світу стала другою в кар'єрі. До цього «золото» світової першості він вигравав у 2022 році; також в активі португальця є перемога на Олімпіаді в Токіо-2021 та «срібло» ОІ-2024.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко подолали кваліфікацію у фінал чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Усі спортсменки були поділені на дві кваліфікаційні групи Ярослава Магучіх потрапила до групи A. Тоді як Юлія Левченко і Катерина Табашник змагалися у відбірковій групі B.

Фінал змагань у жіночих стрибках у висоту відбудеться в неділю, 21 вересня, о 13:30 за київським часом.