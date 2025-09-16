Дорощук посів четверте місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Висота 2.34 м визначила подіум чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту

Український стрибун у висоту Олег Дорощук зупинився за крок від подіуму на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики.

Для Дорощука фінал ЧС-2025 став другим у кар'єрі на рівні світової першості. До фіналу ЧС Олег підійшов на тлі найуспішнішого сезону у кар'єрі за нагородами: у зимовій частині сезону виборов золото Євро в приміщенні, після чого регулярно був на подіумах етапів Діамантової ліги.

Як пройшов фінал

До висоти 2.28 м у секторі залишилось дев'ять спортсменів, зокрема і Дорощук, який безпомилково пройшов усі три висоти від старту змагань.

Також до 2.28 м включно не помилялись Керр та Гаррісон. Натомість Санхьок використав дві спроби, а Штефела та індійський стрибун у висоту Сарвеш Кушаре – три.

Жоден з атлетів не зміг підкорити цю планку з першої спроби, а з другої це вдалось Санхьоку і Штефелі. Врятувались від завершення виступів на першості Дорощук зміг за підсумком останньої спроби. Також боротьбу за подіум першості продовжив Геміш, що також використав три спроби.

Висота 2.34 м визначила подіум чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Олег Дорощук не зміг підкорити висоту та завершив змагання за крок від подіуму. Українець поступився бронзу Яну за спробами. Боротьбу за золото продовжили Санхьок і Керр.

Чемпіоном світу став Геміш Керр, який з першої спроби підкорив планку 2.36 м, показавши найкращий результат у світі у сезоні-2025. Ву натомість висота 2.36 м не підкорилась і він переніс планку на 2.38 м, але також не мав вдалих спроб.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки у висоту (чоловіки), фінал

Геміш Керр (Нова Зеландія) – 2.36 м Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.34 м Ян Штефела (Чехія) – 2.31 м Олег Дорощук (Україна) – 2.31 м

Нагадаємо, Кохан з особистим рекордом лишився за крок від медалі чемпіонату світу.