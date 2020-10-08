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    Чемпіонат України з баскетболу стартував сенсацією

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    &laquo;Запоріжжя&raquo; створило сенсацію в Кам'янському - Чемпіонат України з баскетболу стартував сенсацією
    «Запоріжжя» створило сенсацію в Кам'янському
    Світлина - Петро Штейбрейхер, ФБУ

    Одна із найкраще вкомплектованих команд програла вдома

    7 жовтня стартувала українська баскетбольна Суперліга-2020/2021.

    Єдиний наразі зіграний матч завершився сенсаційно. Кам’янський «Прометей», який за складом є однією з найкращих команд турніру, поступився вдома «Запоріжжю».

    «Прометей» (Кам’янське) – «Запоріжжя» – 69:78 (20:22, 14:16, 16:20, 19:20)

    «Прометей»: Денис Лукашов (12 + 11 передач), Олександр Бєліков (11 + 5 підбирань), Олександр Антипов (3), Майкл Маєрс (12 + 9 підбирань), Маркіз Рід (8) – старт; Максим Луценко (11), В’ячеслав Петров (8 – 4 втрати), Ганна Супрім (2), Ілля Сидоров (2). Тренер – Віталій Черній

    «Запоріжжя»: Майкл Кеффі (21 + 10 передач), Джошуа Форчун (19 + 9 підбирань), Віталій Мальчевський (13), Андрій Грицак (6 + 9 підбирань + 3 перехоплення), Аурімас Маяускас (14 + 5 підбирань) – старт; Дмитро Тихонов (4), Іван Міхєєв (1), Яків Тітов, Роман Морозов. Тренер – Валерій Плеханов

    7 жовтня. Кам’янське. Спорткомплекс «Прометей». 234 глядачі

    Сьогодні, 8 жовтня, у суперлізі відбудеться ще три матчі. О 18:00 «Хімік» із південного прийме «Тернопіль», о 19:30 розпочнуть свій поєдинок «Харківські Соколи» і «Черкаські Мавпи», а о 20:00 «Київ-Баскет» розпочне домашню зустріч з «Одесою».

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    баскетбол Денис Лукашов Максим Луценко В'ячеслав Петров Ілля Сидоров Олександр Антипов БК «Прометей» (Кам'янське) Віталій Черній БК «Запоріжжя» Суперліга Валерій Плеханов Олександр Бєліков Роман Морозов Майкл Маєрс Яків Тітов Маркіз Рід Іван Міхєєв Дмитро Тихонов Ганна Супрім Аурімас Маяускас Майкл Кеффі Андрій Грицак Джошуа Форчун Віталій Мальчевський
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