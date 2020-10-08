Чемпіонат України з баскетболу стартував сенсацією
Одна із найкраще вкомплектованих команд програла вдома
7 жовтня стартувала українська баскетбольна Суперліга-2020/2021.
Єдиний наразі зіграний матч завершився сенсаційно. Кам’янський «Прометей», який за складом є однією з найкращих команд турніру, поступився вдома «Запоріжжю».
«Прометей» (Кам’янське) – «Запоріжжя» – 69:78 (20:22, 14:16, 16:20, 19:20)
«Прометей»: Денис Лукашов (12 + 11 передач), Олександр Бєліков (11 + 5 підбирань), Олександр Антипов (3), Майкл Маєрс (12 + 9 підбирань), Маркіз Рід (8) – старт; Максим Луценко (11), В’ячеслав Петров (8 – 4 втрати), Ганна Супрім (2), Ілля Сидоров (2). Тренер – Віталій Черній
«Запоріжжя»: Майкл Кеффі (21 + 10 передач), Джошуа Форчун (19 + 9 підбирань), Віталій Мальчевський (13), Андрій Грицак (6 + 9 підбирань + 3 перехоплення), Аурімас Маяускас (14 + 5 підбирань) – старт; Дмитро Тихонов (4), Іван Міхєєв (1), Яків Тітов, Роман Морозов. Тренер – Валерій Плеханов
7 жовтня. Кам’янське. Спорткомплекс «Прометей». 234 глядачі
Сьогодні, 8 жовтня, у суперлізі відбудеться ще три матчі. О 18:00 «Хімік» із південного прийме «Тернопіль», о 19:30 розпочнуть свій поєдинок «Харківські Соколи» і «Черкаські Мавпи», а о 20:00 «Київ-Баскет» розпочне домашню зустріч з «Одесою».