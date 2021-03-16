Чемпіонати Бельгії та Нідерландів найближчим часом об’єднаються

Після злиття Ліги Жупіле та Ередивізії новий турнір отримає назву БеНеліга

Бельгійська професійна ліга заявила, що члени її генеральної асамблеї одноголосно проголосували за «принципову угоду» про злиття бельгійського і чемпіонату Нідерландів. Потенційне об'єднання давно обговорюється провідними клубами цих країн, проте це перший випадок, коли ідея користується такою підтримкою.

«Ці амбіції засновані як на повазі до спортивних амбіцій великих клубів, так і на необхідності економічної стабільності для інших професійних клубів. 25 клубів одностайні в думці, вони бажають дати БеНелізі шанс», – пише Washington Post.

Деталі й формат нового турніру ще не розкриті, проте підтримка планів по злиттю чемпіонатів є великим кроком на шляху до утворення нового змагання.

Залишається, щоправда, багато запитань. Одне з таких – яким чином розподілятимуться квоти для учасників єврокубків. Адже в Лізі чемпіонів та Лізі Європи крутяться величезні кошти. І що буде робити УЄФА, якщо за таким же принципом захочуть об’єднатися інші національні асоціації. Наприклад, Словацька і Чеська, або загальний чемпіонат запустять країни Балтії.