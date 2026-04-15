Легендарний данський бадмінтоніст завершив професійну кар'єру

Віктор Аксельсен більше не вийде на корт у межах головних турнірів світу

Один із найтитулованіших бадмінтоністів в історії спорту, данець Віктор Аксельсен, оголосив про свій відхід із професійного спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Badminton Europe.

Причина кінця кар'єри

Рішення, прийняте Аксельсеном у 32 роки, стало завершенням тривалої та виснажливої боротьби атлета з хронічними травмами. Основним фактором, що змусив дворазового олімпійського чемпіона повісити ракетку на цвях, стали рецидиви пошкоджень спини. Після хірургічного втручання, проведеного у квітні минулого року, та тривалого періоду реабілітації, Аксельсен зіткнувся із серйозним регресом у жовтні. Постійний біль унеможливив не лише виступи на турнірах найвищого рівня, а й повноцінний тренувальний процес. Консультації з провідними хірургами підтвердили: подальші навантаження несуть ризик незворотних пошкоджень, що зробило вихід на пенсію єдиним раціональним кроком для збереження здоров’я в майбутньому.

Спадщина Аксельсена

Кар'єра Віктора Аксельсена є прикладом безпрецедентного домінування європейського гравця у виді спорту, де традиційно панують азійські атлети. Його послужний список вражає своєю цілісністю: дві золоті олімпійські медалі (у Токіо-2020 та Парижі-2024), бронза Ігор-2016 у Ріо, два титули чемпіона світу та три перемоги на чемпіонатах Європи. Окрім індивідуальних успіхів, він був рушійною силою збірної Данії під час тріумфу на Кубку Томаса. Особливе місце в його біографії посідає статистика світового рейтингу: Аксельсен утримував статус першої ракетки світу понад 100 тижнів поспіль. За загальною тривалістю лідерства він поступився лише легендарному Лі Чонг Вею, що фактично закріпило за ним статус найвеличнішого неазійського бадмінтоніста в історії.

Плани на майбутнє

У своєму офіційному зверненні Аксельсен підкреслив, що бадмінтон був для нього не просто професією, а сенсом життя з того моменту, як він вперше взяв до рук ракетку. Спортсмен зазначив, що віддав грі всього себе і не залишив жодного нереалізованого шансу, хоча прийняття фізичної неможливості продовжувати боротьбу стало для нього складним психологічним випробуванням. Проте, завершення кар'єри гравця не означає повного зникнення данця з бадмінтонного горизонту. Хоча конкретна майбутня роль ще не визначена, данець висловив намір залишатися активним членом світової бадмінтонної спільноти.

