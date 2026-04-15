Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний данський бадмінтоніст завершив професійну кар'єру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Віктор Аксельсен є чинним чемпіоном Олімпіади
фото: BWF

Віктор Аксельсен більше не вийде на корт у межах головних турнірів світу

Один із найтитулованіших бадмінтоністів в історії спорту, данець Віктор Аксельсен, оголосив про свій відхід із професійного спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Badminton Europe. 

Причина кінця кар'єри

Рішення, прийняте Аксельсеном у 32 роки, стало завершенням тривалої та виснажливої боротьби атлета з хронічними травмами. Основним фактором, що змусив дворазового олімпійського чемпіона повісити ракетку на цвях, стали рецидиви пошкоджень спини. Після хірургічного втручання, проведеного у квітні минулого року, та тривалого періоду реабілітації, Аксельсен зіткнувся із серйозним регресом у жовтні. Постійний біль унеможливив не лише виступи на турнірах найвищого рівня, а й повноцінний тренувальний процес. Консультації з провідними хірургами підтвердили: подальші навантаження несуть ризик незворотних пошкоджень, що зробило вихід на пенсію єдиним раціональним кроком для збереження здоров’я в майбутньому.

Спадщина Аксельсена

Кар'єра Віктора Аксельсена є прикладом безпрецедентного домінування європейського гравця у виді спорту, де традиційно панують азійські атлети. Його послужний список вражає своєю цілісністю: дві золоті олімпійські медалі (у Токіо-2020 та Парижі-2024), бронза Ігор-2016 у Ріо, два титули чемпіона світу та три перемоги на чемпіонатах Європи. Окрім індивідуальних успіхів, він був рушійною силою збірної Данії під час тріумфу на Кубку Томаса. Особливе місце в його біографії посідає статистика світового рейтингу: Аксельсен утримував статус першої ракетки світу понад 100 тижнів поспіль. За загальною тривалістю лідерства він поступився лише легендарному Лі Чонг Вею, що фактично закріпило за ним статус найвеличнішого неазійського бадмінтоніста в історії.

Плани на майбутнє

У своєму офіційному зверненні Аксельсен підкреслив, що бадмінтон був для нього не просто професією, а сенсом життя з того моменту, як він вперше взяв до рук ракетку. Спортсмен зазначив, що віддав грі всього себе і не залишив жодного нереалізованого шансу, хоча прийняття фізичної неможливості продовжувати боротьбу стало для нього складним психологічним випробуванням. Проте, завершення кар'єри гравця не означає повного зникнення данця з бадмінтонного горизонту. Хоча конкретна майбутня роль ще не визначена, данець висловив намір залишатися активним членом світової бадмінтонної спільноти. 

Нагадаємо, що легендарна іспанська бадмінтоністка ухвалила рішення про кінець кар'єри

Теги: бадмінтон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці відмовилися грати з країною-агресором
Збірна України з водного поло отримала технічну поразку за відмову грати з Росією
13 квiтня, 16:53
Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
8 квiтня, 13:03
Музичук без поразок пройшла перші шість ігор
Музичук здобула другу перемогу на Турнірі претенденток і повернула собі лідерство
5 квiтня, 10:56
Вадим Колесник переїхав до США 2017 року, вигравши за Сполучені Штати медалі юніорських світових першостей та Гранпрі
Ексукраїнець Колесник став призером Чемпіонату світу з фігурного катання
29 березня, 11:34
Марія Пінчук і Микита Погорєлов дебютували на світових першостях
Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
27 березня, 22:05
Михайло Гераскевич заявив, що дискваліфікація Владислава стада дуже важким ударом для родини
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
26 березня, 16:20
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
Українські парафехтувальники показали чудові результати в Угорщині
Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу
24 березня, 14:46
Команда «Бартка» (Івано-Франківськ) пробилася до «Фіналу чотирьох»
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу
16 березня, 10:04

Новини

Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії
Жіноча збірна України з футболу поступилася Ісландії
Легендарний данський бадмінтоніст завершив професійну кар'єру
Легендарний данський бадмінтоніст завершив професійну кар'єру
Бобров став кращим гравцем матчу лідерів чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров став кращим гравцем матчу лідерів чемпіонату Румунії з баскетболу
«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера
«Інтер Маямі» Мессі залишився без головного тренера
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua