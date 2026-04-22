Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка

Артем Худолєєв
Юстина Гайгалайте є чинною чемпіонкою Європи з бодібілдингу та фітнесу

Юстина Гайгалайте була затримана поліцією

Чемпіонка Європи бодібілдингу та фітнесу литовка Юстина Гайгалайте була затримана за підозрою у вбивстві колишнього чоловіка Мантаса Садаускаса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Delfi.

Тіло 31-річного Садаускаса було виявлено у вівторок, 21 квітня 2026 року. Також у цій справі затримано двох чоловіків. Поліція розслідує вбивство, незаконне позбавлення волі та зберігання зброї.

Садаускас зник у понеділок, 20 квітня 2026 року. Востаннє він виходив на зв'язок вранці у понеділок, повідомивши родичу, що везе батут до дитячого садка до села Палюкай. Після обіду Садаускас не повернувся, тож близькі звернулися до поліції.

Зазначається, що його могли заманити у пастку, оскільки батут у Палюкай ніхто не замовляв. За словами поліції, тіло було знайдено у садибі в селі Мілешкунай, воно було загорнуте в батут та закопано у землю.

Між подружжям ще тривав шлюборозлучний процес, вони виховували двох дітей-близнюків: хлопчика та дівчинку. За рішенням суду, яке ще не набуло чинності, діти мали жити з батьком. За словами спортсменки, вони перестали проживати разом із чоловіком у 2023 році.

Зазначається, що два роки тому було підпалено два автомобілі Садаускаса. У цьому підозрювалася Гайгалайте, проте розслідування зупинили через відсутність доказів. Наразі його планують відновити.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

