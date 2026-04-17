Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Підручний оцінив зміни у тренерському штабі збірної України з біатлону

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Підручний підтримав нового тренера збірної України
фото: biathlon.com.ua

Чоловічу команду очолив Сергій Семенов

Капітан збірної України Дмитро Підручний прокоментував призначення на посаду старшого тренера команди колишнього біатлоніста Сергія Семенова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що відомо про призначення Сергія Семенова?

Семенова затвердили старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону за підсумками Президії федерації. На цій посаді він замінив Надію Білову, яка очолювала чоловічу команду впродовж двох попередніх років.

На відміну від Оксани Хвостенко, яка очолила жіночу збірну України з біатлону, Семенов не мав досвіду роботи тренером. Ексбіатлоніст після завершення кар'єри працював у збірній сервісменом.

Сергій Семенов – 2-разовий медаліст чемпіонатів світу з біатлону, зокрема у 2016 році став бронзовим призером спринтерської гонки. 9-разовий медаліст етапів Кубка світу з біатлону. Володар Малого кришталевого глобуса індивідуальних гонок у сезоні-2014/15.

Семенов учасник трьох Олімпіад: у 2010, 2014 та 2018 роках. Найкращий результат – 33-тє місце у спринті на Іграх у Ванкувері. Останні гонки у кар'єрі на рівні Кубка світу Семенов провів у сезоні-2019/20.

Що сказав Підручний?

У новому сезоні Підручний займатиметься з основною командою. Він повернувся туди після того, як закінчив 10-річну співпрацю з Юраєм Санітрою, екстренером збірної України з біатлону. Таким чином, готуватися до сезону капітан буде із командою «А», яку очолюватиме саме Семенов.

Підручний оцінив рішення призначити Семенова тренером збірної як «хороше», звернувши увагу на його досвід як спортсмена, а також амбіції.

«Якщо чесно, я не бачу у цьому (відсутності досвіду – прим.) нічого поганого – навпаки дуже багато можливостей. Не скажу, що він дуже молодий як для віку тренера: йому вже скоро 38, а багато тренерів і у 25 років очолюють команди. Плюс треба враховувати, що в останні роки своєї кар'єри він дуже багато тренувався сам і, можна сказати, перепробував багато чого на собі. Він дуже багато спілкується з різними тренерами, не лише українськими.

Гадаю, це хороше рішення, треба пробувати молодих тренерів, які мають амбіції, якесь бачення. Сергію у цьому сенсі я довіряю, знаю його і як він ставиться до будь-якої роботи, за яку береться. Побачимо, що з цього вийде, але думаю, що з тих варіантів, які були на столі, це найкраще рішення.

Чи говорив вже з новим тренером? Звичайно. Окрім того, що його призначили головним тренером, ми ще й друзі. Ми часто спілкуємося і стосовно майбутньої роботи, і загалом дуже багато розмовляємо.

Спілкувалися, обговорювали це. Розмови про це вже давно йдуть. Це не так, що вчора вирішили призначити – це так не відбувається. Це відбувається поступово: йдуть консультації у федерації зі спортсменами та тренерами. Це непроста і довга робота, яка вимагає зважених кроків. Звичайно, ми з ним спілкувалися і про це, і про майбутню роботу», – розповів Дмитро Підручний.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої та чоловічої команд, які готуватимуться до сезону 2026/27. Зокрема, Юлія Джима та сестри Меркушини потрапили до складу команди «Б».

Теги: Сергій Семенов Дмитро Підручний біатлон спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua