Конрад здобула бронзу молодіжного Чемпіонату Європи з фехтування

Шлях української шпажистки до медалі був дуже напруженим

Українська шпажистка Емілі Конрад відкрила лік нагородам національної збірної на Чемпіонаті Європи з фехтування серед молоді, що стартував 25 квітня в італійському Кальярі. Про це повідомляє «Главком».

Як розгорталися змагання для Конрад?

18-річна спортсменка виборола бронзову медаль, продемонструвавши неймовірну витримку у надскладних поєдинках. Шлях до подіуму виявився для Емілі справжнім випробуванням на витривалість: півфінальна сутичка стала для неї вже третім поспіль боєм, доля якого вирішувалася на додатковій хвилині. Попередні два поєдинки українка зуміла виграти: вона здолала одну з найкращих фехтувальниць світу минулого сезону Лукрецію Пауліс, а також її співвітчизницю Вітторію Сілетті. Варто зазначити, що остання не пустила до шістнадцятки іншу українку Аліну Дмитрук.

У напруженому протистоянні за вихід у фінал Конрад поступилася досвідченій господарці доріжки, чинній чемпіонці Європи Гаї Кафоріо, з мінімальним рахунком 11:12. Матч нагадував гойдалки: спершу попереду була Кафоріо, потім ініціатива перейшла до Конрад. У підсумку довелося застосовувати додаткову хвилину, де пріоритет випав українській шпажистці. Однак це не допомогло їй, адже італійка завдала укол сама, завдяки чому і вийшла до фіналу. У підсумку саме Гая Кафоріо стала чемпіонкою Європи, здолавши у фіналі Осіян Франсийон (16:10).

Досягнення Конрад

Для української шпажистки це вже третя нагорода молодіжних Чемпіонатів Європи після особистого золота у 2023-му та командного у 2024 році. Завдяки цьому успіху Конрад стала найтитулованішою українською фехтувальницею в історії виступів на континентальних першостях U-23, очоливши список призерів в цій віковій категорії.

Нагадаємо, що українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів. У віковій категорії U-17 (кадети) піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани в особистих змаганнях – дебютант змагань Олександр Стабніков та титулована Аліна Дмитрук.