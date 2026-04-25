Конрад здобула бронзу молодіжного Чемпіонату Європи з фехтування

Ілля Мандебура
Для Емілі Конрад медаль континентальної першості стала третьою у кар'єрі
фото: EFC

Шлях української шпажистки до медалі був дуже напруженим

Українська шпажистка Емілі Конрад відкрила лік нагородам національної збірної на Чемпіонаті Європи з фехтування серед молоді, що стартував 25 квітня в італійському Кальярі. Про це повідомляє «Главком»

Як розгорталися змагання для Конрад?

18-річна спортсменка виборола бронзову медаль, продемонструвавши неймовірну витримку у надскладних поєдинках. Шлях до подіуму виявився для Емілі справжнім випробуванням на витривалість: півфінальна сутичка стала для неї вже третім поспіль боєм, доля якого вирішувалася на додатковій хвилині. Попередні два поєдинки українка зуміла виграти: вона здолала одну з найкращих фехтувальниць світу минулого сезону Лукрецію Пауліс, а також її співвітчизницю Вітторію Сілетті. Варто зазначити, що остання не пустила до шістнадцятки іншу українку Аліну Дмитрук. 

У напруженому протистоянні за вихід у фінал Конрад поступилася досвідченій господарці доріжки, чинній чемпіонці Європи Гаї Кафоріо, з мінімальним рахунком 11:12. Матч нагадував гойдалки: спершу попереду була Кафоріо, потім ініціатива перейшла до Конрад. У підсумку довелося застосовувати додаткову хвилину, де пріоритет випав українській шпажистці. Однак це не допомогло їй, адже італійка завдала укол сама, завдяки чому і вийшла до фіналу. У підсумку саме Гая Кафоріо стала чемпіонкою Європи, здолавши у фіналі Осіян Франсийон (16:10). 

Досягнення Конрад

Для української шпажистки це вже третя нагорода молодіжних Чемпіонатів Європи після особистого золота у 2023-му та командного у 2024 році. Завдяки цьому успіху Конрад стала найтитулованішою українською фехтувальницею в історії виступів на континентальних першостях U-23, очоливши список призерів в цій віковій категорії.

Нагадаємо, що українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів. У віковій категорії U-17 (кадети) піднялися на третю сходинку п’єдесталу пошани в особистих змаганнях – дебютант змагань Олександр Стабніков та титулована Аліна Дмитрук.

«Дніпро» – «Київ Баскет». Прогноз і анонс на фінал Суперліги
Конрад здобула бронзу молодіжного Чемпіонату Європи з фехтування
Тренер «Реала» Арбелоа вигнав зі складу відомого хавбека
«Манчестер Сіті» встановив новий рекорд із виходом у фінал Кубка Англії
Моурінью зберіг інтригу щодо власного майбутнього на фоні чуток про «Реал»
Президент сенсації чемпіонату Італії готовий відпустити перспективного тренера в «Челсі»
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
