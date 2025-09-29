Головна Спорт Новини
Українські сумоїсти здобули 20 нагород на чемпіонаті Європи (U20)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україні вибороли чотири золоті нагороди

Континентальна першість відбулася у Таллінні (Естонія)

20 медалей здобула збірна України на чемпіонаті Європи з сумо серед юнаків до 18 років у Таллінні (Естонія). Про це інформує «Главком».

Призерами континентальної першості стали:

  • «Золото»: Семен Макаров (до 100 кг); Марія Тіт (до 60 кг); Мирослав Черкас (до 55 кг); Вікторія Канчій (абсолютна вагова категорія).
  • «Срібло»: Вікторія Канчій (до 75 кг); Данііл Герасимов (понад 100 кг); Денис Біньковський (до 90 кг); Ангеліна Онопрійчук (до 55 кг); Юрій Папушой (до 60 кг); Нікіта Жолобко (до 55 кг); Данііл Герасимов, Іван Кирилюк, Семен Макаров, Тимофій Коваленко (командні змагання, чоловіки).
  • «Бронза»: Всеволод Козирєв (понад 100 кг); Валерія Іжаківська (до 75 кг); Матвій Бродацький (до 90 кг); Нікіта Савченко (до 80 кг); Іван Кирилюк (до 80 кг); Іван Хекало (до 60 кг); Вікторія Васильєва (до 50 кг); Семен Макаров (абсолютна вагова категорія); Вікторія Канчій, Марія Тіт, Ангеліна Онопрійчук, Валерія Іжаківська (командні змагання, жінки).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

