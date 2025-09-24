Україна здобула сім нагород у третій день чемпіонату світу з параплавання

Ілля Яременко став найкращим у класі S12 на дистанції 50 м вільним стилем

Українці продовжують здобувати нагороди світової першості

Сім нагород виборола збірна України у третій день чемпіонату світу з параплавання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Чемпіоном світу на дистанції 100 метрів на спині у класі S1 став Антон Коль.

Друге золото змагального дня виборов для нашої команди Ілля Яременко, якиq став найкращим у класі S12 на дистанції 50 м вільним стилем. Також третім на цій дистанції став досвідчений Максим Веракса.

Ганна Поліщук стала віцечемпіонкою світу на дистанції 150 м комплексним плавання у класі SM4.

Ще одну нагороду срібного гатунку вчора виграв Данило Чуфаров, який став другим у фінальних змаганнях 100-метрівки брасом (клас SB11).

Кирило Пойда фінішував третім на дистанції 100 метрів брасом у класі SB7.

Ще одна бронза додалась в актив нашої команди з дистанції 100 м батерфляй у класі S8, де третім фінішував Едуард Городянин.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.