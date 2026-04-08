ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про центральний поєдинок середи в турнірі

Сьогодні, 8 квітня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на арені «Парк де Пренс» зустрінеться з англійським «Ліверпулем» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Ліверпуль»

Лідером симпатій на 11:20 8 квітня став французький гранд, переконані фахівці GGBET. Імовірність перемоги команди Луїса Енріке оцінена коефіцієнтом 1,77. Натомість на звитягу мерсисайдців закладено бал 4,26. На підсумкову нічию виставлено кеф 4,35. Трохи інша ситуація з місцем у півфіналі. На прохід ПСЖ закладено коефіцієнт 1,53. Путівка в наступний раунд для «Ліверпуля» запропонована з кефом 2,58. Зате на тотал більше 4,5 виставлено бал 3,61.

Передматчевий стан команд

Суперники підходять до протистояння в різному гуморі. Французький гранд малою кров'ю здолав «Тулузу» (3:1) в Лізі 1 із дублем нападника Дембеле та голом форварда Рамуша. Натомість «червоні» отримали гучний ляпас у Кубку Англії, де без шансів програли чвертьфінал «Манчестер Сіті» (0:4). До того ж, «Ліверпуль» вийшов на «містян» в оптимальному складі.

ПСЖ через травму щиколотки не допоможе вінгер Баркола. Сумнівною залишається участь хавбеків Руїса та Маюлю, а також нападника Нджанту. Натомість мерсисайдці знову втратили основного голкіпера Аліссона. Також поза грою давно залишається низка інших виконавців – оборонець Леоні, хавбеки Ендо та Бредлі. Зате принаймні на лаві запасних повинен з'явитися форвард Ісак.

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд відбулося у Кубку кубків 1996/97. Парижани розгромили Ліверпуль вдома (3:0), а на виїзді поступилися з прийнятним рахунком (0:2). А от на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19 суперники обмінялися домашніми звитягами. Спершу червоні перемогли на Енфілді (3:2). Натомість ПСЖ у столиці Франції переміг скромніше (2:1).

А в минулій кампанії шляхи мерсисайдців і парижан перетнулися в 1/8 фіналу головного єврокубка. Ліверпуль з голом півзахисника Елліотта переміг на виїзді. ПСЖ відповів взаємністю на Туманному Альбіоні з м'ячем нападника Дембеле. Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Там підопічні Арне Слота реалізували лише одну спробу з трьох, а от гості забили чотири з чотирьох і попрямували далі.

Де дивитися матч ПСЖ – «Ліверпуль»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».