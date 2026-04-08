ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Антон Федорців
ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Арне Слот прагне взяти реванш у Луїса Енріке
Розповідаємо про центральний поєдинок середи в турнірі

Сьогодні, 8 квітня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на арені «Парк де Пренс» зустрінеться з англійським «Ліверпулем» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Ліверпуль»

Лідером симпатій на 11:20 8 квітня став французький гранд, переконані фахівці GGBET. Імовірність перемоги команди Луїса Енріке оцінена коефіцієнтом 1,77. Натомість на звитягу мерсисайдців закладено бал 4,26. На підсумкову нічию виставлено кеф 4,35. Трохи інша ситуація з місцем у півфіналі. На прохід ПСЖ закладено коефіцієнт 1,53. Путівка в наступний раунд для «Ліверпуля» запропонована з кефом 2,58. Зате на тотал більше 4,5 виставлено бал 3,61.

Передматчевий стан команд

Суперники підходять до протистояння в різному гуморі. Французький гранд малою кров'ю здолав «Тулузу» (3:1) в Лізі 1 із дублем нападника Дембеле та голом форварда Рамуша. Натомість «червоні» отримали гучний ляпас у Кубку Англії, де без шансів програли чвертьфінал «Манчестер Сіті» (0:4). До того ж, «Ліверпуль» вийшов на «містян» в оптимальному складі.

ПСЖ через травму щиколотки не допоможе вінгер Баркола. Сумнівною залишається участь хавбеків Руїса та Маюлю, а також нападника Нджанту. Натомість мерсисайдці знову втратили основного голкіпера Аліссона. Також поза грою давно залишається низка інших виконавців – оборонець Леоні, хавбеки Ендо та Бредлі. Зате принаймні на лаві запасних повинен з'явитися форвард Ісак.

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд відбулося у Кубку кубків 1996/97. Парижани розгромили Ліверпуль вдома (3:0), а на виїзді поступилися з прийнятним рахунком (0:2). А от на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19 суперники обмінялися домашніми звитягами. Спершу червоні перемогли на Енфілді (3:2). Натомість ПСЖ у столиці Франції переміг скромніше (2:1).

А в минулій кампанії шляхи мерсисайдців і парижан перетнулися в 1/8 фіналу головного єврокубка. Ліверпуль з голом півзахисника Елліотта переміг на виїзді. ПСЖ відповів взаємністю на Туманному Альбіоні з м'ячем нападника Дембеле. Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Там підопічні Арне Слота реалізували лише одну спробу з трьох, а от гості забили чотири з чотирьох і попрямували далі.

Де дивитися матч ПСЖ – «Ліверпуль»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Читайте також:

Читайте також

Хабі Алонсо може повернутися в знайомі місця
«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ
9 березня, 16:15
Мохамед Салах здобув з командою всі можливі трофеї на клубному рівні
Прощання з «Енфілдом»: Салах піде з «Ліверпуля» після закінчення сезону
24 березня, 22:16
Мохамед Салах провів на «Енфілді» дев'ять років
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
25 березня, 11:59
Хвіча Кварацхелія зацікавив лідера АПЛ
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ
26 березня, 15:59
Стівен Джеррард звернув увагу на трійку кандидатур
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
30 березня, 12:57
Луїс Суарес може піти слідами знаменитого уругвайця
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
31 березня, 11:58
Аліссон Бекер пропустить 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Ліверпуль» втратив зірку команди на протистояння з ПСЖ
3 квiтня, 14:29
Джек Гріліш зумів реанімувати кар'єру в Ліверпулі
«Евертон» Миколенка опинився на роздоріжжі щодо віцечемпіона Європи-2020
3 квiтня, 20:44
Андрій Лунін зберіг оптимізм перед матчем-відповіддю
Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:29

ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань
Тренерка з РФ вилаялася, коментуючи недопуск російських фігуристів до змагань
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю
Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю
Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Лунін відреагував на поразку від «Баварії» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
