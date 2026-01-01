Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Найрезультативнішим гравцем збірної України у 2025 році став Олексій Гуцуляк

Українська асоціація футболу на своєму YouTube-каналі представила відео всіх голів національної збірної 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Найрезультативнішим гравцем збірної України у 2025 році став гравець «Полісся» Олексій Гуцуляк. Він відзначився забитими м'ячами у ворота збірних Бельгії, Нової Зеландії, Ісландії (двічі) та Азербайджану. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Українська асоціація футболу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аргентинець виступав за нідерландський «Аякс», після чого отримав запрошення перейти до мексиканської команди
Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя
Вчора, 2025, 10:17
Уганда вперше з 2019 року пробилася до основного турніру Кубка африканських націй, але не зуміла вийти з групи
Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
Вчора, 2025, 02:46
У Stories Instagram Карпова репостнула допис РДК про загибель Капустіна
Футболістка з РФ вшанувала пам'ять загиблого командира «Російського добровольчого корпусу»
28 грудня, 2025, 14:08
Ібрагімович-молодший уже три роки перебуває у структурі «Мілана»
Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька
19 грудня, 2025, 14:25
УЄФА дозволяє Білорусі використовувати на міжнародних турнірах національну символіку
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
17 грудня, 2025, 11:10
Синьо-жовті опинилися у групі B6, де їхніми суперниками стали збірні Латвії й Албанії
Стали відомі суперники України у кваліфікації Євро-2026 (U-17) з футболу
10 грудня, 2025, 15:35
Вернидуб разом з «Кривбасом» ставав бронзовим призером УПЛ
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
9 грудня, 2025, 15:32
У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 2025, 10:47
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 2025, 18:45

Новини

Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Стали відомі усі пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
Шульга відзначився дабл-даблом у матчі на Новий рік
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua