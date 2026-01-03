УАФ визначила найкращий гол збірної України у 2025 році

Переможцем конкурсу став другий м'яч Руслана Маліновського у ворота збірної Ісландії

Українська асоціація футболу шляхом опитування вболівальників на своїх ресурсах визначила найкращий гол національної збірної України за підсумками 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Переможцем конкурсу став другий м'яч півзахисника Руслана Маліновського у виїзному матчі з Ісландією (5:3), забитий на 45+5-й хвилині після передачі Назара Волошина.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3