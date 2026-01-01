Головна Спорт Новини
Визначився володар футбольної премії «Золотий досвід»-2025

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Руслан Маліновський став переможцем референдуму «Золотий досвід»

У голосуванні, метою якого було визначити найкращого українського футболіста віком 30+, взяли участь 52 експерти

За підсумками 2025 року переможцем референдуму «Золотий досвід» став півзахисник італійського «Дженоа» та національної збірної України з футболу Руслан Маліновський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У голосуванні, метою якого було визначити найкращого українського футболіста віком 30+ (гравці, народжені 1995 року й раніше), узяли участь 52 футбольні експерти – по два представники від кожної області, міста Києва та АР Крим. Учасники опитування назвали свої трійки найкращих.

Боротьба за перше місце видалася надзвичайно напруженою – одразу троє гравців перетнули позначку в 50 набраних балів. Врешті першим із 80 очками фінішував Руслан Маліновський, 64 бали набрав лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко, 52 бали – в активі бомбардира «Зорі» Пилипа Будківського. Загалом у списку були імена 19 футболістів.

«Другий рік поспіль Асоціація ветеранів футболу України проводить всеукраїнський референдум, визначаючи найкращого футболіста України віком 30 та більше років. Нашою метою є відзначити гравців, які продовжують демонструвати високу майстерність і приносити користь своїм клубам і національній збірній України й гра яких надихає вболівальників по всій країні – як молодь, так і ветеранів футболу. Це приклад професіоналізму, характеру й любові до футболу. Вітаю Руслана Маліновського із заслуженою перемогою, бажаю йому та всім гравцям ще довго радувати вболівальників своєю грою та допомогти збірній України досягти головної мети – кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату світу-2026», – заявив президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький.

Результати референдуму «Золотий досвід»-2025

  1. Руслан Маліновський – 80 балів (20 перших місць, 7 других місць, 6 третіх місць).
  2. Андрій Ярмоленко – 64 (11, 12, 7).
  3. Пилип Будківський – 52 (9, 10, 5).
  4. Віталій Буяльський – 27 (2, 8, 5).
  5. Євгеній Волинець – 17 (2, 3, 5).
  6. Руслан Бабенко – 14 (2, 3, 2).
  7. Олександр Караваєв – 11 (2, 0, 5).
  8. Артем Шабанов – 10 (1, 1, 5).
  9. Роман Яремчук – 8 (1, 2, 1).
  10. Владислав Кабаєв – 6 (0, 1, 4).
  11. Тарас Степаненко – 5 (0, 2, 1).
  12. Олексій Паламарчук – 3 (1, 0, 0).
  13. Андрій Цуріков – 3 (1, 0, 0).
  14. Олександр Філіппов – 3 (0, 1, 1).
  15. Микита Бурда – 3 (0, 0, 3).
  16. Олександр Андрієвський – 2 (0, 1, 0).
  17. Георгій Бущан – 2 (0, 1, 0).
  18. Кирило Ковалець – 1 (0, 0, 1).
  19. Ярослав Ракицький – 1 (0, 0, 1).

Переможцем минулорічного опитування став Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

