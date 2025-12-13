Величко стала призеркою юніорського Кубка світу з фехтування

Шаблістка вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал ЮКС

Вчора, 12 грудня, на третю сходинку п’єдесталу пошани за підсумками змагань кадетського Кубка світу з фехтування на шаблях в угорському Будапешті піднялася Майя Величко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію фехтування України.

Змагання кадетської першості зібрали 80 учасниць з 18 країн. Учениця Валерія Штурбабіна та Віталія Цисарука виграла всі шість боїв в групі і під четвертим номером розпочала виступи в «олімпійській» сітці, де здолала ще чотирьох суперниць: угорку Софі Керекеш (15:5), представниць Гонконгу Зоу Юянь (15:11) та Ю Кіт (15:13), німкеню Юлію Долл (15:13), чим гарантувала собі медаль. Зупинити 16-річну представниця КМШВСМ вдалося лише у півфіналі японці Ріці Сасакaві (3:15).

Завдяки цій перемозі українка має увійти до топ-20 світового кадетського рейтингу FIE, де перед стартом вона була 61-ю. Хоча для неї це перша медаль подібного рівня, вона разом з іншими українками (Вікторією Коротченко, Валерією Моренець-Кубанською та Софією Головкіною) принесла Україна першу за 13 років бронзу юніорської континентальної першості-2025 у командній першості шаблісток.

У другий змагальний день Величко знову стала найкращою серед українок, цього разу виступаючи серед юніорок. Груповий етап Майя пройшла з 39-м результатом (4/5 перемог), а в основній частині змагань перемогла в японки Сари Окади (15:13), румунки Софії Корлатеску (15:14) та сьомої сіяної з Узбекистану Айякоз Жумамуратової (15:5). За вихід у вісімку вона поступилася китаянці Цяронь Гу (9:15) і в підсумку стала тринадцятою.

Нагадаємо, що ще одна перспективна юніорка Емілі Конрад стала срібною призеркою турніру з фехтування у Франції серії Eurofence League.