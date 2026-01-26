Головна Спорт Новини
Чи вийде Світоліна до півфіналу Australian Open? Прогноз букмекерів

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
На думку букмекерів, фаворитом гри є суперниця Світоліної
фото: AP

Поєдинок Гофф – Світоліна транслюватиме Eurosport

У вівторок, 27 січня 2026 року, Еліна Світоліна у поєдинку 1/4 фіналу зіграє з третьою ракеткою світу американкою Коко Гофф.  Про це повідомляє «Главком».

На думку букмекерів, фаворитом гри є суперниця українки.

Міжнародна букмекерська контора визначили такі котирування. Перемога Гофф – 1.48, перемога Світоліної – 2.73.

Поєдинок Гофф – Світоліна транслюватиме Eurosport.

Еліна та Коко провели між собою три поєдинки. Першу їхню зустріч виграла Еліна на Australian Open у 2021 році – 6:4, 6:3.

Два наступні поєдинки залишилися за американкою. Зокрема, вона перемога Еліну на US Open у 2024 році – 6:3, 3:6, 3:6.

Нагадаємо, Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву та вийшла до чвертьфіналу Australian Open.

Перший сет українка провела переконливо, завершивши його за 36 хвилин із рахунком 6:2. 

Другу партію Еліна розпочала з програної подачі, після чого Андрєєва збільшила перевагу до 2:0. Ситуація могла ускладнитися ще більше, однак українка відіграла брейкпойнти, переламала хід гри та перехопила ініціативу. Вигравши четвертий і п’ятий гейми, Світоліна вийшла вперед – 3:2.

Крапку в матчі українка поставила на подачі суперниці. У затяжному десятому геймі Андрєєва зуміла врятувати перший матчбол, однак уже наступний розіграш Світоліна завершила ударом навиліт, оформивши вихід до чвертьфіналу.

Australian Open-2026, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Мірра Андрєєва (8) – 6:2, 6:4

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

