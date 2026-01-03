Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році

Костюк здивувала стабільність американки Анісімової

Українська тенісистка Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» назвала тенісистку, яка найбільше її вразила у 2025 році.

«Можу точно відзначити Аманду Анісімову. Ми з нею граємо разом ще з юніорських років, і вона завжди була неймовірно сильним гравцем – ще до тієї паузи, яку взяла (з літа 2022 року Анісімова боролася з депресією та емоційним вигорянням. У травні 2023 року вона зробила перерву у кар'єрі – «Главком»).

Мені здається, це було лише питанням часу, коли вона так добре заграє (у 2025 році Анісімова вперше у кар’єрі стала фіналісткою двох турнірів «Великого шлему» – «Главком»). Мене щиро здивувала її стабільність і такі сильні результати протягом усього року. Це справді дуже круто.

Я дуже рада за неї – за те, що вона змогла пройти цей шлях і опинитися там, де вона є зараз (наразі Анісімова є четвертою ракеткою світу – «Главком»)», – зазначила тенісистка.

Нагадаємо, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.