Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко
Соболенко нещодавно стала амбасадоркою Gucci

Олійникова: Прихильниця кривавого диктатора стає амбасадоркою престижного бренду

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№92 WTA) відреагувала на початок співпраці нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (№1 WTA) з італійським домом моди Gucci. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Прихильниця кривавого диктатора стає амбасадоркою престижного бренду... Що не так із цим світом, і в який момент люди почали цінувати потужні подачі та форхенди, забуваючи про зруйновані життя?», – написала Олійникова.

Нагадаємо, Соболенка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Теги: Аріна Соболенко Олександр Лукашенко теніс

