Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко
Олійникова: Прихильниця кривавого диктатора стає амбасадоркою престижного бренду
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№92 WTA) відреагувала на початок співпраці нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (№1 WTA) з італійським домом моди Gucci. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.
«Прихильниця кривавого диктатора стає амбасадоркою престижного бренду... Що не так із цим світом, і в який момент люди почали цінувати потужні подачі та форхенди, забуваючи про зруйновані життя?», – написала Олійникова.
Нагадаємо, Соболенка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.
Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.
Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.
Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.
Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».
