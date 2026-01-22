Головна Спорт Новини
Лише одна українка пройшла до другого кола парного розряду на Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Минулого року Кіченок і Ніномія виграли два титули на турнірах WTA250
фото: соціальні мережі Надії Кіченок

Зіграність допомогла тандему Кіченок і Ніномії подолати стартовий раунд

Українська тенісистка Надія Кіченок успішно розпочала виступи у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії. Про це повідомляє «Главком»

У тандемі з японкою Макото Ніномією вона впевнено подолала перше коло, перегравши австралійський дует Емерсон Джонс та Астру Шарму, які отримали вайлд-кард від організаторів. Матч тривав лише 55 хвилин і завершився переконливою перемогою україно-японської пари у двох сетах – 6:4, 6:2. Попри відсутність ейсів та 5 подвійних помилок, Кіченок і Ніномія продемонстрували якісну гру на прийомі, реалізувавши 4 із 7 брейкпойнтів, що дозволило їм повністю контролювати хід зустрічі та не залишити шансів господаркам корту.

Australian Open-2026. Перше коло (парний розряд)

Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія)  – Емерсон Джонс / Астра Шарма (Австралія) – 2:0 (6:4, 6:2)

Наразі Надія Кіченок залишається єдиною представницею України в парній сітці мейджора в Мельбурні. Її сестра Людмила Кіченок вибула з турніру раніше, Марта Костюк знялася через травму, а Даяна Ястремська завершила боротьбу, поступившись у парі з американкою Алішею Паркс тандему Го Ханьюй / Крістіна Младенович (4:6, 3:6). 

Шлях до наступного етапу обіцяє бути значно складнішим: у другому колі Надії Кіченок та Макото Ніномії протистоятимуть восьмі сіяні турніру – Еллен Перес з Австралії та Демі Схюрс.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла до третього кола Australian Open. Еліна здобула перемогу у двох сетах над 21-річною польською тенісисткою Ліндою Клімовічовою. Першу партію Світоліна виграла з рахунком 7:5, зробивши вирішальний брейк у заключному, 12-му геймі. На старті другого сету суперниці обмінялися виграними подачами, після чого Світоліна видала серію з п’яти вдалих геймів поспіль і завершила поєдинок переконливою перемогою – 6:1. Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин.

До слова, Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA. У парі з американкою Дезіре Кравчик вона переграла майбутніх суперниць Кіченок і Ніномії – дует Еллен Перес з Австралії та Демі Схюрс з Нідерландів. 

