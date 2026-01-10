Костюк сенсаційно розгромила шосту ракетку світу Пегулу

У фінальному матчі турніру в Брісбені Костюк зіграє проти першої ракетки світу білоруски Соболенко

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

У півфінальному поєдинку українка впевнено перемогла шосту ракетку світу американку Джессіку Пегулу.

У першому сеті Костюк не залишила шансів суперниці, здобувши розгромну перемогу 6:0 всього за 21 хвилину. Друга партія також завершилася на користь українки – 6:3.

Варто зазначити, що матч тривав менше години.

У фінальному матчі турніру в Брісбені Марта Костюк зіграє проти першої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко. Поєдинок запланований на ніч на неділю, 11 січня.

WTA. Брісбен. Півфінал

Джессіка Пегула (США, 4) – Марта Костюк (Україна, 16) – 0:6, 3:6.

Нагадаємо, Марта Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.