«Еспаньйол» запровадив жорсткі обмеження під час дербі проти «Барселони»

Фанатам доведеться бути стриманими у підтримці гостей поєдинку

Адміністрація «Еспаньйола» встановила суворі правила пропуску прихильників «Барселони» на суботнє протистояння на арені «RCDE». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з офіційною заявою клубу, фанатам гостей суворо заборонено з'являтися на трибунах у клубній формі, з шарфами або будь-якою іншою символікою «синьо-гранатових». Адміністрація підкреслила, що особи, які намагатимуться пройти на арену в атрибутиці візитерів, не будуть допущені до перегляду матчу. Такі заходи поширюються на кепки, прапори та інші розпізнавальні знаки команди-суперниці. За порушення цих регламентів «Еспаньйол» загрожує санкціями, що включають грошові штрафи та анулювання клубного членства для власників абонементів.

Рівень напруги навколо поєдинку зріс через повернення на домашню арену «папуг» голкіпера Жоана Гарсії. Цей матч стане для воротаря першою грою проти колишнього клубу після його резонансного переходу до табору принципового конкурента минулого літа. Аби запобігти можливим інцидентам та забезпечити громадський порядок, на стадіоні суттєво посилено заходи безпеки. Зокрема, за обома воротами встановлено спеціальні захисні сітки, які мають убезпечити учасників гри та глядачів від кидання сторонніх предметів із трибун. Організатори наголошують, що такі кроки спрямовані на безперебійне проведення спортивного заходу.

Результат поєдинку може безпосередньо вплинути на розподіл місць у зоні єврокубків та боротьбу за чемпіонство. Перемога дозволить «Барселоні», у якої наразі 46 очок, зміцнити лідерство, тоді як для «Еспаньйола», що має 33 пункти, успіх у дербі є ключовим для скорочення дистанції до зони Ліги чемпіонів та збільшення шансів на потрапляння до єврокубків.

Нагадаємо, що «Барселона» презентувала комплект форми, який присвячений розгрому «Реала». У пресрелізі каталонського клубу зазначається, що четвертий комплект форми «відсилає до перемоги над «Реалом» на виїзді 19 листопада 2005 року».