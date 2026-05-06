Чи здобуде перемогу клуб Забарного? Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ»

Артем Худолєєв
Поєдинок «Баварія» – «ПСЖ» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Поєдинок «Баварія» – «ПСЖ» відбудеться на «Альянц Арені» у Мюнхені

Сьогодні, 6 травня 2026 року, паризький «ПСЖ», у складі якого грає українець Ілля Забарний, та мюнхенська «Баварія» зіграють другий поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру «Баварія» – «ПСЖ»

Поєдинок «Баварія» – «ПСЖ» відбудеться на «Альянц Арені» у Мюнхені. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «Баварія» – «ПСЖ» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Першим фіналістом Ліги чемпіонів став лондонський «Арсенал».

Ліга чемпіонів. Півфінал. Другий матч

«Арсенал» – «Атлетіко» 1:0 (за сумою матчів 2:1)

  • Голи: Сака (44)

Фінал Ліги чемпіонів буде зіграний 30 травня 2026 року в Будапешті (Угорщина).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
